В японской компании Pampshade считают, что хлеб – это не просто еда, и у него есть множество других полезных функций. В частности, из аппетитных багетов, круассанов и булочек могут получится замечательные уютные светильники, которые так и хочется попробовать.

Основательница компании Pampshade и ее дизайнер Юкико Морита когда-то работала в пекарне и всегда была в восторге от хлебобулочных изделий. Однако женщину они заинтересовали не как продукт питания, а как оригинальные объекты интерьера. Узнайте, как производят такие "хрустящие" светильники и на что дизайнера вдохновил Дали.

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Название компании Pampshade – это результат сочетания двух слов, которые как нельзя лучше лучше описывают их продукцию: pan (хлеб) и lampshade (абажур). И хотя официально бренд начал выпускать светильники в 2016 году, однако идея создания пришла в голову Юкико еще в далеком 2008, во время учебы в университете.

Я люблю хлеб, он очень милый, и мне хочется продлевать ему жизнь,

– рассказывает дизайнер

Дизайнер Юкико Морита со своими изделиями / Фото инстаграм Pampshade

Эти светильники смело можно назвать одними из самых необычных. Они представлены в различных формах: французские багеты, аккуратные круассаны, кусочки тостового хлебу, маленькие булочки, целый хлеб и другие варианты.

Как эти светильники выглядят в интерьере / Фото фейсбук Pampshade

Такие светильники излучают теплый приглушенный свет и создают домашнюю атмосферу. Они легко могут украсить интерьер, заняв свое место на стене, на тумбочке у кровати или праздничном столе. Главное не перепутать эти хрустящие хлеба с настоящими вкусностями на столе.

Как эти светильники выглядят в интерьере / Фото инстаграм Pampshade

Как их изготавливают

Технология изготовления такого светильника очень проста.

Сначала выпекают хлеб по обычному рецепту. В состав входит мука, соль и дрожжи. Затем из него полностью вынимают все мякоть, чтобы осталась только корочка. Готовую "оболочку" покрывают специальной антимикробной смесью, защищая хлеб от порчи. До 8 слоев такого консерванта гарантируют, что светильник будет служить вам еще очень долго. В конце внутрь устанавливают все электрические компоненты и закрывают пробковой стенкой – и хлеб превращается в настоящую лампу.

Меньшие по размеру светильники работают на батарейках, а большие можно включать в розетку как обычные настольные лампы или торшеры.

Процесс изготовления светильника из хлеба / Фото инстаграм Pampshade

А что происходит со всей этою мякотью?

Возникает закономерный вопрос, однако в компании утверждают, что их производство полностью безотходное. После того, как мякоть выбрали из хлебобулочного изделия, ее используют для других кулинарных нужд: в качестве сухарей, французских тостов и гренок, которые можно купить.

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Фото инстаграм Pampshade

Часы в стиле Дали

А недавно Юкико Морита выпустила новинку: настоящие часы, напоминающие знаменитую картину художника-сюрреалиста Сальвадора Дали "Постоянство памяти". Такие необычные часы также изготовлены из теста и придутся по вкусу всем любителям искусства, хлеба или просто оригинальных безделушек в своем доме.

Необычные часы в стиле картины Дали / Фото фейсбук Pampshade

Приобрести такие светильники или часы можно не только в Японии. Pampshade сотрудничают и с компаниями других стран, поэтому их продукцию можно увидеть и в США, Китае и европейских странах: Германии, Франции, Италии и других.

Рассмотреть весь ассортимент и купить себе такую ​​оригинальную вещь можно и на официальном сайте. Маленькие лампы в виде милых булочек стоят всего 65 долларов, а большие багеты – почти 150 долларов.