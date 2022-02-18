Яскравий, але дивний феномен: що таке блакитне вино – розповідає сомельє

Цю публікацію ми вирішили присвятити святковому, яскравому, але тотально безглуздому феномену забарвлених та прикрашених вин. Що це взагалі таке – розповідає сомельє.

Ви точно бачили такі пляшки на полицях і в руках гостей, які не знали, що купити, тому принесли "найсвятковішу пляшку".

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Що ж це таке взагалі ті вина? Нові невідані феноменальні апелясьони чи хайп та виклик всьому традиційному виноробству?

Мабуть, нікого не здивуємо… але нумо з початку!

Взагалі упродовж всього існування виноробної галузі в вино постійно щось намагались додавати аби покращити якість – намагались зробити вино то міцніше, то червоніше, а то й солодше.

Але загалом галузь була доволі традиційною і передбачуваною, а з всілякими додаваннями невгамовно боролися по всіх виноробних країнах.

Аж поки… Аж поки не настав час міленіалів, розвинутих технологій і WOW-ефектів! Так, у 2016 році світ побачили блакитні вина Gik з Іспанії із додаванням безпечного барвника індигокарміну (Indigo carmine).

Блакитне вино Gik / Фото Gik Live

У 2013 році реперка Нікі Мінаж випустила ігристе вино Myx з соком персика й кокоса (й відповідними ароматами) та продала 7,5 млн пляшок. Ну а потім додалися ще й блискітки – якщо таку пляшку збовтати, то у пляшці виникає вихор – красиво ж!

Звісно, всі ці додавання безпечні для здоров’я, але з традиційним виноробством не мають нічого спільного, відповідно і вина ці купують люди, які до вина не призвичаєні.

Звісно, добре вино так спаплюжити ніякий винороб не дасть, колір або блискітки додають в вина посередньої якості (і Сомельє в зелених штанях, звісно, проти…)

Але… Якщо перефразувати цитату Марка Твена: "​​Будь-яка згадка у пресі, навіть найнегативніша, крім некролога, це реклама". Тож будь-який шлях, який стимулює людину спробувати вино, корисний для виноробства і для розвитку винної культури!