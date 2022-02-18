Вы точно видели такие бутылки на полках и в руках гостей, которые не знали, что купить, поэтому принесли "праздничную бутылку".

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Что же это вообще за вина? Новые неведомые феноменальные апеласьоны или хайп и вызов всему традиционному виноделию?

Пожалуй, никого не удивим… но ну-ка с начала!

Вообще, на протяжении всего существования винодельческой отрасли в вино постоянно что-то пытались добавлять, чтобы улучшить качество – пытались сделать вино то крепче, то краснее, а то и слаще.

Но в целом отрасль была довольно традиционной и предсказуемой, а со всевозможными добавками неуемно боролись во всех винодельческих странах.

Пока… Пока не пришло время миллениалов, развитых технологий и WOW-эффектов! Так, в 2016 году мир увидели голубые вина Gik из Испании с добавлением безопасного красителя индигокармина (Indigo carmine).

Голубое вино Gik / Фото Gik Live

В 2013 году реперка Ники Минаж выпустила игристое вино Myx с соком персика и кокоса (и соответствующими ароматами) и продала 7,5 млн бутылок. Ну а потом добавились еще и блестки – если такую ​​бутылку взболтать, то в бутылке возникает вихрь – красиво же!

Конечно, все эти добавки безопасны для здоровья, но с традиционным виноделием не имеют ничего общего, соответственно и эти вина покупают люди, которые к вину не привыкли.

Конечно, хорошее вино так испортить никакой винодел не даст, цвет или блестки добавляют в вина посредственного качества (и Сомелье в зеленых штанах, конечно, против…) Но…

Если перефразировать цитату Марка Твена: "Любое упоминание в печати, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама". Поэтому любой путь, стимулирующий человека попробовать вино, полезен виноделию и развитию винной культуры!