Різноманітні фігурки створює митець із ніком Гаку. Поєднуючи техніки різьбярства та продукти, які можна знайти на кухні, чоловік, справжнє ім’я якого Кішімото Такехіро, демонструє світу оригінальні вироби, якими хочеться милуватися, а не їсти.
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Гаку працює у традиційній тайській техніці різьблення фруктів та японському мистецтві мукімоно.
Що відомо про техніки
Техніка під назвою карвінг з’явилася в Таїланді приблизно у ХIV столітті. Спочатку мистецтво прикрашання їжі було для королівських бенкетів та жертвоприношень богам, та згодом вирізані фрукти стали популярними у всьому світі.
Японське мукімоно також передбачає прикрашання овочів та фруктів. Митці вирізають зображення на шкірці фруктів і овочів або формують їх у вишукані форми.
Різьблення по фруктах / Фото Гаку
Раніше Гаку використовував лише фрукти для своїх творінь, та останнім часом почав експериментувати з овочами.
Остання робота митця, різьблена з броколі риба, сколихнула соцмережі та здивувала підписників Такехіро в інстаграмі.
Риба з броколі / Фото Гаку
Щоб створити броколі-рибу, Гаку знадобилося 3 години роботи. Вирів виглядає, ніби луската рибка вистрибає з води, хилитаючи пишним хвостом. Художник навіть залишив деякі бутони на кінцях, щоб створити візуальний ефект розбризкування, коли риба вистрибує з води.
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Неймовірні овочі Такехіро вражають своєю деталізацією та різноманітністю. У доробку митця – різьблені птахи, черепахи, риби та дракони. Також чоловік декорує фрукти та овочі, вирізаючи чудові симетричні візерунки на шкірці.
Творчість кулінара-різьбяра / Фото Гаку
Творчість кулінара-різьбяра / Фото Гаку