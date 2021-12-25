Їстівне мистецтво: японський художник вирізає з овочів чарівних тварин

Різьбяр-кулінар з Японії став відомим завдяки деталізованим фігуркам тварин. Чоловік вирізає риб, рептилій та птахів із овочів, дивуючи соцмережі яскравими виробами.

Різноманітні фігурки створює митець із ніком Гаку. Поєднуючи техніки різьбярства та продукти, які можна знайти на кухні, чоловік, справжнє ім’я якого Кішімото Такехіро, демонструє світу оригінальні вироби, якими хочеться милуватися, а не їсти.

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Гаку працює у традиційній тайській техніці різьблення фруктів та японському мистецтві мукімоно.

Що відомо про техніки Техніка під назвою карвінг з’явилася в Таїланді приблизно у ХIV столітті. Спочатку мистецтво прикрашання їжі було для королівських бенкетів та жертвоприношень богам, та згодом вирізані фрукти стали популярними у всьому світі. Японське мукімоно також передбачає прикрашання овочів та фруктів. Митці вирізають зображення на шкірці фруктів і овочів або формують їх у вишукані форми.



Різьблення по фруктах / Фото Гаку

Раніше Гаку використовував лише фрукти для своїх творінь, та останнім часом почав експериментувати з овочами.

Остання робота митця, різьблена з броколі риба, сколихнула соцмережі та здивувала підписників Такехіро в інстаграмі.

Риба з броколі / Фото Гаку

Щоб створити броколі-рибу, Гаку знадобилося 3 години роботи. Вирів виглядає, ніби луската рибка вистрибає з води, хилитаючи пишним хвостом. Художник навіть залишив деякі бутони на кінцях, щоб створити візуальний ефект розбризкування, коли риба вистрибує з води.

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Неймовірні овочі Такехіро вражають своєю деталізацією та різноманітністю. У доробку митця – різьблені птахи, черепахи, риби та дракони. Також чоловік декорує фрукти та овочі, вирізаючи чудові симетричні візерунки на шкірці.



Творчість кулінара-різьбяра / Фото Гаку



Творчість кулінара-різьбяра / Фото Гаку



Творчість кулінара-різьбяра / Фото Гаку