Їжа може відлякувати: страви, які ви точно не захочете їсти
Джерело:Boredpanda
Звичайний бургер, кава чи шоколад насправді можуть відлякувати, якщо змінити їхню традиційну подачу та додати огидні деталі.
Ці страви точно не допоможуть вашому шлунку працювати та не викличуть бажання їсти. Ділимось із вами курйозною фотодобіркою кулінарних "шедеврів", які викликають огиду та усмішку.
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Страви, які відлякують
Незвична подача картоплі фрі.
Як вам така картопля фрі / Фото Boredpanda
Бутерброди не надто апетитні.
Цікаві бутерброди / Фото Boredpanda
Яка кумедна ковбаска.
Скуштували б таку ковбасу? / Фото Boredpanda
Оце так небезпечний бургер.
Страшний бургер / Фото Boredpanda
Це схоже на інсталяцію з фільму жахів.
Лячна інсталяція з м'яса / Фото Boredpanda
Скуштували б такий крекер?
Оригінальна подача / Фото Boredpanda
Яка огидна прикраса на торті.
Зіпсували торт прикрасою / Фото Boredpanda
Стейк у формі підошви виглядає цікаво.
Стейк оригінальної форми / Фото Boredpanda
Оце так поекспериментували з подачею холодцю.
Як вам такий холодець-морозиво / Фото Boredpanda
Рисове морозиво – звучить та виглядає не дуже апетитно.
Не апетитне морозиво з рисом / Фото Boredpanda
Суповий коктейль для справжніх гурманів.
Суп для любителів алкоголю / Фото Boredpanda