Їжа може відлякувати: страви, які ви точно не захочете їсти

Звичайний бургер, кава чи шоколад насправді можуть відлякувати, якщо змінити їхню традиційну подачу та додати огидні деталі.

Ці страви точно не допоможуть вашому шлунку працювати та не викличуть бажання їсти. Ділимось із вами курйозною фотодобіркою кулінарних "шедеврів", які викликають огиду та усмішку.

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Страви, які відлякують

Незвична подача картоплі фрі.



Як вам така картопля фрі / Фото Boredpanda

Бутерброди не надто апетитні.



Цікаві бутерброди / Фото Boredpanda

Яка кумедна ковбаска.



Скуштували б таку ковбасу? / Фото Boredpanda

Оце так небезпечний бургер.



Страшний бургер / Фото Boredpanda

Це схоже на інсталяцію з фільму жахів.



Лячна інсталяція з м'яса / Фото Boredpanda

Скуштували б такий крекер?



Оригінальна подача / Фото Boredpanda

Яка огидна прикраса на торті.



Зіпсували торт прикрасою / Фото Boredpanda

Стейк у формі підошви виглядає цікаво.



Стейк оригінальної форми / Фото Boredpanda

Оце так поекспериментували з подачею холодцю.



Як вам такий холодець-морозиво / Фото Boredpanda

Рисове морозиво – звучить та виглядає не дуже апетитно.



Не апетитне морозиво з рисом / Фото Boredpanda

Суповий коктейль для справжніх гурманів.



Суп для любителів алкоголю / Фото Boredpanda