До неї звернулась жінка за "жорстоким" подарунком. Вона дізналась, що наречений зрадив з її найкращою подругою та хотіла помститись.

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Дівчина придумала оригінальну помсту за зраду

Лів Портільо виготовляє ювелірні прикраси з гравіюванням під замовлення. Одного разу до неї звернулась клієнтка із дуже дивним запитом. Вона замовила ланцюжок і кулон з іменем подруги, а на зворотній стороні попросила додати жорстокий напис. У онлайн-формі дівчина розповіла свою історію, яка вражає.

Я щойно дізналася, що мій наречений зраджує мені з моєю найкращою подругою. Її день народження 11 липня, і я подарую це їй на очах у всіх,
– написала дівчина.


Дівчина оригінально помстилась подрузі / Скриншот з відео

Ображена кохана попросила написати на зворотній стороні кулону "Візьми мої залишки". До того ж дівчина оплатила замовлення коштами з картки свого нареченого, який виявився зрадником. Користувачі тіктоку були вражені таким вчинком нареченої і висловили їй свою підтримку:

  • "Я уявляю собі їхні обличчя".
  • "Цікаво побачити реакцію найкращої подруги".
  • "Це так круто".

Дехто все ж вважав, що прикраси занадто красиві, щоб подарувати їх подрузі, яка зрадила.