К ней обратилась женщина за "жестоким" подарком. Она узнала, что жених изменил ей с лучшей подругой и хотела отомстить.
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Девушка придумала оригинальную месть за измену
Лив Портильо производит ювелирные украшения с гравировкой под заказ. Однажды к ней обратилась клиентка с очень странным запросом. Она заказала подвеску и кулон с именем подруги, а на оборотной стороне попросила добавить жесткую надпись. В онлайн-форме девушка рассказала свою впечатляющую историю.
Я только что узнала, что мой жених изменяет мне с моей лучшей подругой. Ее день рождения 11 июля, и я подарю это ей на виду у всех,
– написала девушка.
Девушка оригинально отомстила подруге / Скриншот с видео
Обиженная возлюбленная попросила написать на оборотной стороне кулона "Возьми мои остатки". К тому же девушка оплатила заказ средствами с карточки своего жениха, который оказался предателем. Пользователи тиктока были поражены таким поступком невесты и выразили свою поддержку:
- "Я представляю себе их лица".
- "Интересно увидеть реакцию лучшей подруги".
- "Это так круто".
Некоторые все же считали, что украшения слишком красивы, чтобы подарить их предавшей подруге.