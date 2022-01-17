К ней обратилась женщина за "жестоким" подарком. Она узнала, что жених изменил ей с лучшей подругой и хотела отомстить.

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Девушка придумала оригинальную месть за измену

Лив Портильо производит ювелирные украшения с гравировкой под заказ. Однажды к ней обратилась клиентка с очень странным запросом. Она заказала подвеску и кулон с именем подруги, а на оборотной стороне попросила добавить жесткую надпись. В онлайн-форме девушка рассказала свою впечатляющую историю.

Я только что узнала, что мой жених изменяет мне с моей лучшей подругой. Ее день рождения 11 июля, и я подарю это ей на виду у всех,

– написала девушка.

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Девушка оригинально отомстила подруге / Скриншот с видео

Обиженная возлюбленная попросила написать на оборотной стороне кулона "Возьми мои остатки". К тому же девушка оплатила заказ средствами с карточки своего жениха, который оказался предателем. Пользователи тиктока были поражены таким поступком невесты и выразили свою поддержку:

"Я представляю себе их лица".

"Интересно увидеть реакцию лучшей подруги".

"Это так круто".