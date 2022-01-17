Ювелірна помста: дівчина замовила дивну прикрасу
Джерело:Yahoo lifestyle
Дизайнерка ювелірних прикрас розповіла у своєму тіктоці історію найдивнішого замовлення, яке їй довелось втілювати.
До неї звернулась жінка за "жорстоким" подарунком. Вона дізналась, що наречений зрадив з її найкращою подругою та хотіла помститись.
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Дівчина придумала оригінальну помсту за зраду
Лів Портільо виготовляє ювелірні прикраси з гравіюванням під замовлення. Одного разу до неї звернулась клієнтка із дуже дивним запитом. Вона замовила ланцюжок і кулон з іменем подруги, а на зворотній стороні попросила додати жорстокий напис. У онлайн-формі дівчина розповіла свою історію, яка вражає.
Я щойно дізналася, що мій наречений зраджує мені з моєю найкращою подругою. Її день народження 11 липня, і я подарую це їй на очах у всіх,
– написала дівчина.
Дівчина оригінально помстилась подрузі / Скриншот з відео
Ображена кохана попросила написати на зворотній стороні кулону "Візьми мої залишки". До того ж дівчина оплатила замовлення коштами з картки свого нареченого, який виявився зрадником. Користувачі тіктоку були вражені таким вчинком нареченої і висловили їй свою підтримку:
- "Я уявляю собі їхні обличчя".
- "Цікаво побачити реакцію найкращої подруги".
- "Це так круто".
Дехто все ж вважав, що прикраси занадто красиві, щоб подарувати їх подрузі, яка зрадила.