За гучну музику вночі сусіди надіслали хлопцю зворушливу записку: що в ній було

Зазвичай сусіди просто шаленіють, коли хтось за стіною влаштовує гучні вечірки чи вмикає музику на повну. Проте сусіди хлопця на ім'я Бінь Цао здивували його, надіславши не скаргу, а милого листа.

Після того, як хлопець вмикав дуже гучно музику у своїй квартирі, він отримав друкованого листа від сусідів під двері. Він очікував погроз, а отримав похвалу. Незвичайним листом він поділився у твітері.

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Схоже, що Бінь Цао за деякий час зрозумів, що музика грала занадто голосно, тому вимкнув її. Проте після цього листа він зрозумів, що сусідів зовсім не дратував звук із сусідньої квартири – він їм дійсно подобався!Ось що було написано:

"Поверни музику назад. Я не жартую. У тебе грає дуже хороша музика!" "Розкажи мені, які пісні ти вмикаєш. Мені вони потрібні для мого плейлиста" "Я не іронізую чи щось таке, мені дійсно подобається музика, яку ти вмикаєш з того часу, як переїхав сюди"

Наприкінці сусід по-дружньому підписав листа та уточнив, від кого саме він: "З повагою, Тодд (чоловіча частина пари, яка живе поруч"

У відповідь на цей лист Бінь Цао виконав прохання свого сусіда. Він спеціально створив власний плейлист із музики, яка йому подобається і надіслав чоловіку, з яким у них, схоже, повністю співпадав музичний смак.

Посиланням на плейлист на платформі Spotify він поділивіся у коментарях до цього допису. Після цього він знайшов багатьох однодумців, адже плейлист вподобало понад 28 тисяч осіб!

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У коментарях користувачі також взялись ділитись власними схожими історіями, коли сусіди їх приємно дивували: