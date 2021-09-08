После того как парень включал очень громко музыку в своей квартире, он получил печатное письмо от соседей под дверь. Он ожидал угроз, а получил похвалу. Необычным письмом он поделился в твиттере.

Читайте также Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Похоже, что Бинь Цао через некоторое время понял, что музыка играла слишком громко, потому выключил ее. Однако после этого письма он понял, что соседей совсем не раздражал звук из соседней квартиры – он им действительно нравился! Вот что было написано:

"Верни музыку назад. Я не шучу. У тебя играет очень хорошая музыка!" "Расскажи мне, какие песни ты включаешь. Мне они нужны для моего плейлиста" "Я не иронизирую или что-то такое, мне действительно нравится музыка, которую ты включаешь с тех пор, как переехал сюда"

В конце сосед по-дружески подписал письмо и уточнил, от кого именно оно: "С уважением, Тодд (мужская часть пары, живущей рядом)".

В ответ на это письмо Бинь Цао выполнил просьбу своего соседа . Он специально создал собственный плейлист из любимой музыки и отправил мужчине, с которым у них, похоже, полностью совпадал музыкальный вкус.

Ссылкой на плейлист на платформе Spotify он поделился в комментариях к этому сообщению. После этого он нашел многих единомышленников, ведь плейлист приглянулась более 28 тысячам человек!

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

В комментариях пользователи также взялись делиться собственными похожими историями, когда соседи их приятно удивляли: