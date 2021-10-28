Щоправда, героїв цієї добірки дійсно шкода: вони взагалі не сподівалися, що з ними стануться такі не надто приємні невдачі. Але нічого страшного! Майже з кожним траплялися схожі ляпи, просто в цей момент ми не потрапляли на камеру.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Так, це боляче

Фото reddit Karlukki

Тут все зрозуміло без слів...

Фото reddit romancreed

Упс!

Фото reddit Eski_T36

Як сестра не старалася, ухилитися не вдалося

Фото reddit Nebkheperure

Рибка попрощалася!

Фото reddit pdxbatman

Зараз щось буде!

Фото reddit SuperMuncho

Бідненька… Хотіла піймати бульбашку і підковзнулася

Фото reddit GallowBoob

А красиве фото!

Фото reddit visionarygirl

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Друг програв у гігантській джензі (настільна гра)

Фото reddit

Чайка теж хотіла цю кепку!

Фото reddit jammasterdj