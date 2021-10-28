Щоправда, героїв цієї добірки дійсно шкода: вони взагалі не сподівалися, що з ними стануться такі не надто приємні невдачі. Але нічого страшного! Майже з кожним траплялися схожі ляпи, просто в цей момент ми не потрапляли на камеру.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне
Так, це боляче
Фото reddit Karlukki
Тут все зрозуміло без слів...
Фото reddit romancreed
Упс!
Фото reddit Eski_T36
Як сестра не старалася, ухилитися не вдалося
Фото reddit Nebkheperure
Рибка попрощалася!
Фото reddit pdxbatman
Зараз щось буде!
Фото reddit SuperMuncho
Бідненька… Хотіла піймати бульбашку і підковзнулася
Фото reddit GallowBoob
А красиве фото!
Фото reddit visionarygirl
Друг програв у гігантській джензі (настільна гра)
Фото reddit
Чайка теж хотіла цю кепку!
Фото reddit jammasterdj