Правда, героев этой подборки действительно жаль: они вообще не ожидали, что с ними такое произойдет. Но ничего страшного! Практически с каждым случались подобные ляпы, просто в этот момент мы не попадали на камеру.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
Да, это больно
Фото reddit Karlukki
Здесь все понятно без слов...
Фото reddit romancreed
Упс!
Фото reddit Eski_T36
Как сестра не старалась, увернуться не удалось
Фото reddit Nebkheperure
Рыбка попрощалась!
Фото reddit pdxbatman
Сейчас что-то будет!
Фото reddit SuperMuncho
Бедняжка… Хотела поймать мыльный пузырь и подскользнулась
Фото reddit GallowBoob
А красивое фото!
Фото reddit visionarygirl
Друг проиграл в гигантской джэнге (настольная игра)
Фото reddit
Чайка тоже хотела эту кепку!
Фото reddit jammasterdj