Правда, героев этой подборки действительно жаль: они вообще не ожидали, что с ними такое произойдет. Но ничего страшного! Практически с каждым случались подобные ляпы, просто в этот момент мы не попадали на камеру.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Да, это больно

Фото reddit Karlukki

Здесь все понятно без слов...

Фото reddit romancreed

Упс!

Фото reddit Eski_T36

Как сестра не старалась, увернуться не удалось

Фото reddit Nebkheperure

Рыбка попрощалась!

Фото reddit pdxbatman

Сейчас что-то будет!

Фото reddit SuperMuncho

Бедняжка… Хотела поймать мыльный пузырь и подскользнулась

Фото reddit GallowBoob

А красивое фото!

Фото reddit visionarygirl

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Друг проиграл в гигантской джэнге (настольная игра)

Фото reddit

Чайка тоже хотела эту кепку!

Фото reddit jammasterdj