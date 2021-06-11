За секунду до: 15 кумедних фото, на яких все пішло не за планом

11 червня 2021 , 17:39
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Джерело:

24 канал

Такі світлини – це справжня рідкість! Люди на цих фотографіях навіть не усвідомлюють, що вже за секунду станеться щось дуже-дуже кумедне.

Одна мить – і все зміниться. Комусь прилетить сніжка в голову, а хтось стане "жертвою" розіграшу від власних друзів чи навіть від чайки. Що не кажіть, а життя повне несподіванок! Поїхали!

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Автор: Петро Синєокий