За секунду до: 15 кумедних фото, на яких все пішло не за планом

Такі світлини – це справжня рідкість! Люди на цих фотографіях навіть не усвідомлюють, що вже за секунду станеться щось дуже-дуже кумедне.
Одна мить – і все зміниться. Комусь прилетить сніжка в голову, а хтось стане "жертвою" розіграшу від власних друзів чи навіть від чайки. Що не кажіть, а життя повне несподіванок! Поїхали!
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Він ще не зрозумів...
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Якщо хочете утнути щось неймовірне – робіть це дуже впевнено і навіть не сумнівайтесь
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Що б не було – завжди усміхайтеся!
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Друг вибрав прекрасний момент, щоб кинути м’яч
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Упс
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Телефон вирішив скупатися
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Бідний хлопчик...
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Хлопець пішов сфотографуватися після першого вильоту
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Краса на передньому плані і катастрофа на дальному
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Капітан, ми йдемо на дно!
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Ех...
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Чайки теж хочуть морозива!
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Бідненький...
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"Назавжди запам’ятаю те Різдво, коли корок з шампанського прилетів мені в око"
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Погляд батька – просто безцінний!
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