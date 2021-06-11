Один миг – и все изменится. Кому-то прилетит снежок в голову, а кто-то станет "жертвой" розыгрыша от своих друзей или даже от чайки. Что ни говорите, а жизнь полна неожиданностей! Поехали!

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Он еще не понял...

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Если хотите поразить всех чем-то невероятным – делайте это очень уверенно и даже не сомневайтесь

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Что бы ни было – всегда улыбайтесь!

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Друг выбрал прекрасный момент, чтобы бросить мяч

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Упс

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Телефон решил искупаться

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Бедный мальчик...

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Парень пошел сфотографироваться после первого вылета

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Красота на переднем плане и катастрофа на заднем

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Капитан, мы идем ко дну!

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Ех...

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Чайки тоже хотят мороженого!

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Бедненький...

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"Навсегда запомню то Рождество, когда пробка из шампанского прилетела мне в глаз"

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Взгляд отца – просто бесценный!

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