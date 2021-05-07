Забудьте про це: 15 смішних звичок у побуті, які роздратують кожного – фото

Спільне життя – це не тільки теплі обійми, затишні посиденьки з вином та усмішка на всі 32. Часто доводиться миритися із дивними звичками своїх партнерів, які можуть просто довести до сказу!
Ми підготували для вас 15 кумедних фото, на яких люди зафіксували дивні звички своїх коханих чи близьких. Вони чітко усвідомлюють: якщо не вдається чогось змінити – краще просто це сприймати з усмішкою.
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"Ви знаєте хоч когось, хто так їсть бургер?"
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"Позичив другу джойстик"
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"Моя дівчина підігріває кукурудзяні палички за допомогою ноутбука"
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"Хіба можна так різати торт?"
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"Дроти у квартирі мого приятеля"
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"Мій сусід їсть кекси догори дном"
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"Мій сусід НІКОЛИ не закриває дверцята!"
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"Витвір мистецтва від моєї сім’ї"
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"Брат постійно залишає речі на унітазі, бо знає, що їх хтось прибере"
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"У нашій сім’ї перш ніж скористатися ложкою, її потрібно дістати"
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"Шнур від навушників мого брата"
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"Сестра ніколи не може доїсти пачку печива і купує нову"
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"Як мій тато ріже авокадо"
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"Коли мама п’є каву, то ліпить на чашку жуйку"
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"Моя дружина постійно ставить келих вина на ноутбук"
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