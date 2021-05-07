Мы подготовили для вас 15 забавных фото, на которых люди зафиксировали странные привычки своих любимых или близких. Они четко осознают: если не удается чего-то изменить – лучше просто это воспринимать с улыбкой.
Интересно Парень сделал девушке предложение, спрятав кольцо в фастфуд: бурная реакция
"Вы знаете хоть кого-то, кто так ест бургер?"
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"Одолжил другу джойстик"
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"Моя девушка подогревает кукурузные палычки с помощью ноутбука"
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"Разве можно так резать торт?"
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"Провода в квартире моего друга"
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"Мой сосед ест кексы вверх дном"
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"Мой сосед НИКОГДА не закрывает дверцы!"
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"Произведение искусства от моей семьи"
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"Брат постоянно оставляет вещи на унитазе, потому что знает, что их кто-то уберет"
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"В нашей семье прежде чем воспользоваться ложкой, ее нужно достать"
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"Шнур от наушников моего брата"
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"Сестра никогда не может доесть пачку печенья и покупает новую"
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"Как мой папа режет авокадо"
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"Когда мама пьет кофе, то лепит на чашку жвачку"
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Интересно Она этого не знала: женщина 2 года встречалась с парнем, который оказался ее подружкой
"Моя жена постоянно ставит бокал вина на ноутбук"
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