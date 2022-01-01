Герої нашої добірки спростовують міфи, що довге волосся не личить чоловікам. Це просто смішно. Гадаємо, якби в кожного була змога відростити схожі шевелюри, то зараз більшість хлопців ходили б з такими зачісками. Хоча доглядати за цією красою ой як нелегко!

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З довгим волоссям можна робити що завгодно

Фото reddit Desaturating_Mario

Мило!

Фото reddit Niticat

Вау!

Фото reddit Individual_Piano9507

Хлопець відрощував його кілька років

Фото reddit _Trying_To_Be_Better

Хвилясте довге волосся – це вау!

Фото reddit tommytwotymes

Круте фото!

Фото reddit PixelRuzt

Два роки – і ось таке волосся

Фото reddit InvaderKush

Брутально

Фото reddit SeatOk6224

Ого!

Фото reddit Grownupjob

Круто!

Фото reddit CamionDeCamote