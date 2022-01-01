Герої нашої добірки спростовують міфи, що довге волосся не личить чоловікам. Це просто смішно. Гадаємо, якби в кожного була змога відростити схожі шевелюри, то зараз більшість хлопців ходили б з такими зачісками. Хоча доглядати за цією красою ой як нелегко!
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З довгим волоссям можна робити що завгодно
Фото reddit Desaturating_Mario
Мило!
Фото reddit Niticat
Вау!
Фото reddit Individual_Piano9507
Хлопець відрощував його кілька років
Фото reddit _Trying_To_Be_Better
Хвилясте довге волосся – це вау!
Фото reddit tommytwotymes
Круте фото!
Фото reddit PixelRuzt
Два роки – і ось таке волосся
Фото reddit InvaderKush
Брутально
Фото reddit SeatOk6224
Ого!
Фото reddit Grownupjob
Круто!
Фото reddit CamionDeCamote