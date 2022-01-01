Герои нашей подборки опровергают мифы, что длинные волосы не подходят мужчинам. Это просто смешно. Думаем, если бы у каждого была возможность отрастить похожие шевелюры, то сейчас большинство ребят ходило бы с такими прически. Хотя ухаживать за этой красотой ой как нелегко!
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С длинными волосами можно делать что угодно
Фото reddit Desaturating_Mario
Мило!
Фото reddit Niticat
Вау!
Фото reddit Individual_Piano9507
Парень отращивал его несколько лет
Фото reddit _Trying_To_Be_Better
Волнистые длинные волосы – это вау!
Фото reddit tommytwotymes
Крутое фото!
Фото reddit PixelRuzt
Два года – и вот такие волосы
Фото reddit InvaderKush
Брутально
Фото reddit SeatOk6224
Ого!
Фото reddit Grownupjob
Круто!
Фото reddit CamionDeCamote