Забули про перукарів: 10 чоловіків із неймовірно довгим волоссям – цікаві фото
Джерело:Reddit
Рідко коли зустрінеш чоловіків із настільки розкішним волоссям. Вони роками не ходили до перукарів, щоб відростити свої ефектні шевелюри. Лише погляньте на них!
Герої нашої добірки спростовують міфи, що довге волосся не личить чоловікам. Це просто смішно. Гадаємо, якби в кожного була змога відростити схожі шевелюри, то зараз більшість хлопців ходили б з такими зачісками. Хоча доглядати за цією красою ой як нелегко!
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З довгим волоссям можна робити що завгодно
Фото reddit Desaturating_Mario
Мило!
Фото reddit Niticat
Вау!
Фото reddit Individual_Piano9507
Хлопець відрощував його кілька років
Фото reddit _Trying_To_Be_Better
Хвилясте довге волосся – це вау!
Фото reddit tommytwotymes
Круте фото!
Фото reddit PixelRuzt
Два роки – і ось таке волосся
Фото reddit InvaderKush
Брутально
Фото reddit SeatOk6224
Ого!
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Круто!
Фото reddit CamionDeCamote