Пара зустрічалася три роки перед заручинами, але 28-річний наречений тримав все у секреті. Тепер той злий на свою сестру, адже нібито лише він міг сказати коханій про дітей. Цікаво, що сім’я підтримала нареченого.

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Усю ситуацію розповіла його 22 річна сестра на розважальному ресурсі Reddit. Вона попросила людей оцінити, чи правильно вчинила у цій ситуації.

Наречений майже не бачиться з дітьми

Сестра живе зі своїм братом Джеймі ще з 17 років. З того часу неодноразово бачила, як він зраджував своїм дівчатам, але закривала на все очі, бо "це його життя".

Станом на зараз в чоловіка аж четверо дітей. Найстаршій – 10 років, і вона єдина, з якою він більш-менш бачиться та виплачує аліменти. Також у нього двоє хлопчиків-близнюків (4 роки), яких він взагалі не провідує. Тому сестра намагається час від часу допомагати їхній мамі.

Найбільше не пощастило 8-річному сину. Брат мало розповідав за нього.

Він називає своїх дітей "нещасними випадками". Раніше говорив, що хотів би, щоб у нього їх не було, бо дратує, коли матері йому дзвонять, – розповідає сестра.

У 28-річного чоловіка є діти, але він їм практично не допомагає / Фото Unsplash

Як наречена дізналася про дітей

Три роки тому Джеймі зустрів дівчину на ім’я Наталі, з якою одразу почав зустрічатися. Вона переїхала до нього додому, тому з того часу усі троє живуть під одним дахом. Кілька тижнів тому він освідчився коханій. Пара була дуже щаслива, доки секрет Джеймі раптово не розкрився.

Нещодавно всі троє відпочивали й розмовляли. Наталі активно обговорювала власне весілля і натякнула, що якнайшвидше хоче дітей. На її думку, Джеймі був би чудовим батьком.

Сестра ж пожартувала, що він був не найкращим батьком для своїх чотирьох дітей. Наталі не зрозуміла, про що йдеться, й почала за все розпитуватися. Брат неймовірно роздратувався.

Я зрозуміла, що вона не знала. Тому пояснила, що він не виховує своїх дітей та й взагалі не хоче їх. Судячи з усього, він нічого про це не розповідав. Брат почав кричати і пішов до свого друга. Після цього я два дні не була вдома, і мій телефон просто "вибухав" від дзвінків, – написала сестра.

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Джеймі звинувачує сестру, що вона зруйнувала його стосунки. Сім’я також підтримала брата. Але сестра вважає, що було доречно попередити Наталі про таку небезпеку. Користувачі Reddit також підтримали авторку: