Експерти на прикладі образів зірок пояснили, як стрижка може омолодити образ. При цьому, не потрібно змінювати колір, достатньо лиш зробити правильні акценти.

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Боб-каре

Протягом останніх кількох років стрижка боб лишається однією з найпопулярніших. Воно й не дивно, адже така зачіска пасує майже всім. До того, боб-каре є антивіковою стрижкою й це на власному прикладі доводять чимало зірок.

Так, 54-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт вже довгий час є прихильницею боб-каре. Ця зачіска не лише підкреслює витончені риси обличчя зірки, але й робить її візуально молодшою.

Американська зірка Кортні Кардаш'ян також віддає перевагу стрижці боб-каре.

Стилісти також зазначають, що боб-каре допомагає тонкому та ламкому волоссю виглядати сильнішим та здоровішим. Експерти також радять не залишати рівну лінію боб-каре, а робити її легкою й трохи рваною. Такий варіант робить образ більш м'яким.

Окрім того, стилісти зазначають, що коротке волосся завжди асоціюється з молодіжним зовнішнім виглядом. Боб-каре, довжина якого не опускається нижче лінії підборіддя, відразу візуально забирає кілька років.

Природні локони

За словами експертів, природні локони, на відмінну від власноруч зробленої завивки, роблять волосся блискучим та здоровим. То ж жінкам з хвилястим волоссям не треба поспішати його вирівняти, а навпаки – краще підкреслити природні локони.

Така зачіска є антивіковою й також створюватиме молодий образ. Окрім того, стилісти зазначають, що природні локони також підкреслюють очі, а також витягують риси обличчя.

Чимало голлівудських зірок віддають перевагу хвилястому волоссю. Так, 57-річна акторка Геллі Беррі підкреслює свій неймовірний образ природними локонами.

До слова, локони роблять зовнішній вигляд молодшим не лише з коротким волоссям, а й з довгим. Це у своєму образі підкреслює 42-річна акторка Ніколь Річі.

Елегантні зачіски завжди в тренді

Стилісти зазначають, що немає нічого прекраснішого та нестаріючого, ніж зібране назад волосся. Така зачіска особливо підходить для володарок неслухняного волосся.

Елегантні зачіски завжди поза часом й вони ніколи не будуть додавати віку. Прихильницею зібраного волосся є американська актриса Тараджі Генсон. Вона чи не кожного разу з'являється на офіційних заходах зі зібраним у пучок волоссям.

Французька стрижка

Зачіски у французькому стилі кілька років є популярним, а у 2024 році вони стануть особливо трендовими у стрижці блант-боб. Стилісти говорять, що такі зачіски можна робити як на довге волосся, так і на коротке.

Завершити образ, який буде поза часом, можна рваним чубчиком. До прикладу стилісти наводять 69-річну Карін Ройтфельд, яка 10 років була головною редакторкою французького Vogue.

У французькому стилі мала зачіску Джейн Біркін. Покійна акторка роками була прихильницею такого стилю, а французька зачіска ніколи не додавала років.

Не варто боятися довгого волосся

Існує думка, що довге волосся пасує лише у молодому віці. Однак вона є хибною. Володаркам здорового довгого волосся не варто перейматися, що така зачіска може якось зістарити.

Експерти наголошують, що густе, блискуче, здорове й довге волосся буде прикрасою жінки у будь-якому віці. На власному прикладі це доводять 57-річна Сальма Хаєк та 58-річна Сара Джесіка Паркер.

Сальма Хаєк завжди підкреслює свою зовнішність довгим волоссям.

Сара Джесіка Паркер також володарка довгого волосся. Однак вона полюбляє додати до образу легких локонів, які їй неймовірно пасують.