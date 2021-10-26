Каррі та Бен Лепп'єр, які разом дають консультації з покращення стосунків, після карантину вирішили кардинально змінити життя. Вони продали свій будинок у графстві Глостершир, Англія, та обладнали усім необхідним фургон на колесах. Разом з ними у довгу подорож відправились і 9-річна Флоренс, 6-річна Іден та 3-річна Віллоу.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Дівчата здобувають освіту у подорожах

Навіть у їх рідному місці дівчата не ходили до школи, а здобували домашню освіту. Це дозволяє їм самостійно обирати предмети та вивчати лише те, що їм подобається, а не слідувати стандартній навчальній програмі.

Доньки подружжя не ходять до школи, а навчаються вдома

Доньки подружжя не ходять до школи, а навчаються вдома / Фото Daily Mail

Такий нетрадиційний підхід до освіти став вагомим аргументом у їх рішенні почати подорожувати:

Я навчаю дівчаток вдома, Бен – самозайнятий онлайн-тренер, а я допомагаю йому вести бізнес. Отже, для нас все чудово склалось. Ми зрозуміли, що можемо працювати та навчати дітей, де б ми не були,
– розповідає Каррі

Родина подорожує так з початку року. І хоч у фургоні набагато менше місця, ніж було у їх будинку, батьки зізнаються, що доньки стали менше сваритись, а вся сім'я зблизилась.

З початку подорожі дівчата стали менше сперечатись

З початку подорожі доньки стали менше сперечатись / Фото Daily Mail

Сім'я стала проводити більше часу разом

Сім'я стала проводити більше часу разом / Фото Daily Mail

Вони бачать переваги для доньок у такому "кочівному" способі життя: "Діти дуже задоволені. Це означає, що в їхньому житті немає стресу, і ми можемо спостерігати, як вони розвиваються через свої природні таланти".

У фургоні на колесах є все необхідне

Комфортно розміститись такою великою родиною в одному фургоні – завдання не з легких, та Каррі та Бену Лепп'єр це вдалось. У приміщенні є всі необхідні меблі, невеличка кухонна зона, компактний душ та туалет. А для дівчаток є навіть окремий столик для навчання.

Цікаво Знайшла у підвалі: дівчина вийшла заміж у весільній сукні, якій вже 60 років

В одній частині фургону розмістили дитячі ліжка: односпальне та двоярусні ліжка, які розкладаються використовуються у якості дивану та обіднього столика. В іншій частині – імпровізована вітальня, де розкладається двоспальне ліжко подружжя. Інтер'єр їм сімейного гніздечка простий, проте дуже затишний.

У будинку є все необхідне для комфортного життя /

У будинку є все необхідне для комфортного життя / Фото Daily Mail

Хоч часом їм складно організувати побут, а Каррі та Бену часто не вистачає часу тільки для двох, проте вони не проміняли б подорожі на життя у будинку:

Найкраще в житті у фургоні – це відчуття пригод і те, що ми маємо більше свободи. Це не для всіх, але нам подобається,
– каже Каррі

Родина багато часу проводить разом, а вечорами вони часто сидять біля затишного багаття. Зізнаються, що донькам такий спосіб життя подобається набагато більше, ніж вони очікували.

Родина проводить час на природі біля вогнища

Родина проводить час на природі біля вогнища / Фото Daily Mail

Батьки й не сподівались, що їх доньки будуть такі задоволені подорожжю

Батьки й не сподівались, що їх доньки будуть такі задоволені подорожжю / Фото Daily Mail