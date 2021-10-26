Захотіли пригод: пара продала будинок і подорожує з 3 дітьми по країні

Батьки трьох доньок виставили на продаж будинок, купили фургон і тепер подорожують Великою Британією, навчаючи дівчат самостійно, без школи. Кажуть, що хочуть "більше свободи та менше правил".

Каррі та Бен Лепп'єр, які разом дають консультації з покращення стосунків, після карантину вирішили кардинально змінити життя. Вони продали свій будинок у графстві Глостершир, Англія, та обладнали усім необхідним фургон на колесах. Разом з ними у довгу подорож відправились і 9-річна Флоренс, 6-річна Іден та 3-річна Віллоу.

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Дівчата здобувають освіту у подорожах

Навіть у їх рідному місці дівчата не ходили до школи, а здобували домашню освіту. Це дозволяє їм самостійно обирати предмети та вивчати лише те, що їм подобається, а не слідувати стандартній навчальній програмі.

Доньки подружжя не ходять до школи, а навчаються вдома / Фото Daily Mail

Такий нетрадиційний підхід до освіти став вагомим аргументом у їх рішенні почати подорожувати:

Я навчаю дівчаток вдома, Бен – самозайнятий онлайн-тренер, а я допомагаю йому вести бізнес. Отже, для нас все чудово склалось. Ми зрозуміли, що можемо працювати та навчати дітей, де б ми не були,

– розповідає Каррі

Родина подорожує так з початку року. І хоч у фургоні набагато менше місця, ніж було у їх будинку, батьки зізнаються, що доньки стали менше сваритись, а вся сім'я зблизилась.

З початку подорожі доньки стали менше сперечатись / Фото Daily Mail

Сім'я стала проводити більше часу разом / Фото Daily Mail

Вони бачать переваги для доньок у такому "кочівному" способі життя: "Діти дуже задоволені. Це означає, що в їхньому житті немає стресу, і ми можемо спостерігати, як вони розвиваються через свої природні таланти".

У фургоні на колесах є все необхідне

Комфортно розміститись такою великою родиною в одному фургоні – завдання не з легких, та Каррі та Бену Лепп'єр це вдалось. У приміщенні є всі необхідні меблі, невеличка кухонна зона, компактний душ та туалет. А для дівчаток є навіть окремий столик для навчання.

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В одній частині фургону розмістили дитячі ліжка: односпальне та двоярусні ліжка, які розкладаються використовуються у якості дивану та обіднього столика. В іншій частині – імпровізована вітальня, де розкладається двоспальне ліжко подружжя. Інтер'єр їм сімейного гніздечка простий, проте дуже затишний.

У будинку є все необхідне для комфортного життя / Фото Daily Mail

Хоч часом їм складно організувати побут, а Каррі та Бену часто не вистачає часу тільки для двох, проте вони не проміняли б подорожі на життя у будинку:

Найкраще в житті у фургоні – це відчуття пригод і те, що ми маємо більше свободи. Це не для всіх, але нам подобається,

– каже Каррі

Родина багато часу проводить разом, а вечорами вони часто сидять біля затишного багаття. Зізнаються, що донькам такий спосіб життя подобається набагато більше, ніж вони очікували.

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Родина проводить час на природі біля вогнища / Фото Daily Mail

Батьки й не сподівались, що їх доньки будуть такі задоволені подорожжю / Фото Daily Mail