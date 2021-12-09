Кайла Найт розповіла у мережі, як їй довелось пережити стрес і витратити ще одну тисячу доларів, аби купити нову весільну сукню за 2 тижні до весілля. Яке вбрання вона обрала на заміну, розповідаємо далі.

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Придбала сукню за 2 тижні до весілля

Кайла за 2 тижні до весілля навідалась у салон, аби забрати свою готову сукню, яку переробляли під її фігуру. Тоді ж вияснилось, що вбрання зіпсували і воно було маленьким. Жінка одразу звернула увагу на неакуратність: чашечка з корсетом вшита неправильно і визирала назовні.

До того ж ззаду сукня виглядала жахливо: тканина була крива та розтягнута. Вона навіть не змогла застібнути замок і це стало найбільшим розчаруванням. У такому вбранні наречена не могла піти на весілля, тому відправилась на пошуки нового.



В ательє зіпсувати сукню / Скриншот з відео

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Дівчині вдалось швидко знайти заміну колишній сукні. Нова була пошита з атласу, а не з мережива, і виглядала дуже стильно. Багато хто з користувачів стверджував, що першу сукню зіпсували не дарма, бо друга виглядає куди краще.



Нова весільна сукня дівчини / Скриншот з відео