Проєкт під назвою "З’єднайте Лондон разом" покликаний принести радість тисячам людей, які щодня ходять вулицями міста. Також він є частиною туристичної кампанії Let's Do London, яку очолює мер Лондона Садік Хан з метою підтримки творчого та гостинного сектору міста після пандемії.

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Барвисті пішохідні переходи

Загалом Ілорі розмалював 18 пішохідних переходів. Частину з них художнику допомагали перевтілювати студенти-дизайнери Лондонського університету мистецтв.



Барвисті смуги замість чорно-білих / Фото dezeen

Візерунок складається з барвистих ліній, які розділяють жовті кола. Саме такою Ілорі бачить силу зв’язку між оточуючими людьми. Каже, що під час трансформації переходів він думав про стосунки, які йому вдалося налагодити з друзями та сусідами за останні 18 місяців.



Художник хоче подарувати більше радості лондонцям / Фото Інки Ілорі

Художник сподівається, що яскраві кольорові смуги допоможуть лондонцям відчувати себе щасливими знову й знову навіть попри виклики COVID-19.

Ми все ще перебуваємо в умовах пандемії, але намагаємося виходити з неї повільно. Я хочу змусити лондонців відчути, що вони насправді можуть знову прожити своє життя,

– зазначив дизайнер.



Інка Ілорі з мером Лондона Садіком Ханом / Фото Інки Ілорі

Інші роботи дизайнера

Подібні мотиви є загальною темою у творчості Ілорі. Влітку минулого року на одній з вулиць Лондона дизайнер створив барвистий твір мистецтва з написом: "Кращі дні наближаються, я обіцяю". Ця робота була виконана на підтримку Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, дії якої скеровані на боротьбу з коронавірусом.

Як зазначав тоді художник, це повідомлення стало для нього терапевтом і давало йому надію в моменти паніки, коли здавалося, що кінець цього жахіття ніколи не настане.



Барвистий твір дизайнера Ілорі / Фото dezeen

У 2019 році дизайнер об’єднався з архітекторами та створив Палац кольорів. Форма та колористика павільйону була розроблена на основі традиційного африканського текстилю, що трапляється у Лагосі, а також на британських ринках, де є велика нігерійська громада.



Палац кольорів / Фото dezeen

У подібній кольоровій гамі та орнаментальній композиції Ілорі розробив колекцію предметів домашнього вжитку. Асортимент обмеженого тиражу містив, зокрема, килимки, подушки, керамічний посуд і скатертини поряд з більш несподіваними утилітарними речами, такими як меламінові підноси, кухонні рушники та емальовані горнята.



Колекція предметів домашнього вжитку, розроблена Ілорі / Фото dezeen



Звичні мотиви, які використовує Ілорі / Фото dezeen