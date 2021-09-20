Ці чоловіки занадто буквально сприйняли прохання від своїх дружин. Вони ніби зробили все, як треба. Але не до кінця. Сподіваємося, що кохані не надто знервувалися через такі витівки від своїх чоловіків.

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"Попросила чоловіка, щоб він залишки піци поклав в холодильник"

Фото reddit aliqui

"Сказала, щоб чоловік придбав нове сидіння для унітаза. Ось результат"

Фото reddit the_scriptic

"Дружина попросила, щоб я виклав фотографію дочки собі на сторінку у фейсбуці"

Фото reddit daitenshe

"Чоловік мав купити в магазині кабачки"

Фото reddit latunsky

"Коханий вирішив приготувати круасани"

Фото reddit BrittBroChil

"Попросила в чоловіка виміряти довжину столу. Ось, яке фото він прислав"

Фото reddit hellosweetie_11

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Дружина попросила зробити для неї візитки. Вона перукар. Серед її 500 візиток заховано 20 таких карточок"

Фото reddit GATh33Gr8

"Чоловік самотужки пакував подарунок"

Фото reddit Budaful

"Попросила підписати контейнери з обідом. Чоловік всюди написав "не для Рейчел"

Фото reddit rachels_texorcisms

"Дружина попросила, щоб я їй залишив трішки готівки"

Фото reddit future_beach_bum