Эти мужчины слишком буквально восприняли просьбу от своих жен. Они как бы сделали все, как надо. Но не до конца. Надеемся, что любимые не слишком взбесились из-за таких выходок от своих мужей.

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"Попросила мужа, чтобы он остатки пиццы положил в холодильник"

Фото reddit aliqui

"Сказала, чтобы муж купил новое сиденье для унитаза. Вот результат"

Фото reddit the_scriptic

"Жена попросила, чтобы я выложил фотографию дочери себе на страницу в фейсбуке"

Фото reddit daitenshe

"Муж должен был купить в магазине кабачки"

Фото reddit latunsky

"Любимый решил приготовить круассаны"

Фото reddit BrittBroChil

"Попросила у мужа измерить длину стола. Вот, какое фото он прислал"

Фото reddit hellosweetie_11

"Жена попросила сделать для нее визитки. Она парикмахер. Среди ее 500 визиток спрятано 20 таких карточек"

Фото reddit GATh33Gr8

"Муж самостоятельно паковал подарок"

Фото reddit Budaful

"Попросила подписать контейнеры с обедом. Муж везде написал "не для Рэйчел"

Фото reddit rachels_texorcisms

"Жена попросила, чтобы я ей оставил немного налички"

Фото reddit future_beach_bum