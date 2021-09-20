Эти мужчины слишком буквально восприняли просьбу от своих жен. Они как бы сделали все, как надо. Но не до конца. Надеемся, что любимые не слишком взбесились из-за таких выходок от своих мужей.
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"Попросила мужа, чтобы он остатки пиццы положил в холодильник"
Фото reddit aliqui
"Сказала, чтобы муж купил новое сиденье для унитаза. Вот результат"
Фото reddit the_scriptic
"Жена попросила, чтобы я выложил фотографию дочери себе на страницу в фейсбуке"
Фото reddit daitenshe
"Муж должен был купить в магазине кабачки"
Фото reddit latunsky
"Любимый решил приготовить круассаны"
Фото reddit BrittBroChil
"Попросила у мужа измерить длину стола. Вот, какое фото он прислал"
Фото reddit hellosweetie_11
"Жена попросила сделать для нее визитки. Она парикмахер. Среди ее 500 визиток спрятано 20 таких карточек"
Фото reddit GATh33Gr8
"Муж самостоятельно паковал подарок"
Фото reddit Budaful
"Попросила подписать контейнеры с обедом. Муж везде написал "не для Рэйчел"
Фото reddit rachels_texorcisms
"Жена попросила, чтобы я ей оставил немного налички"
Фото reddit future_beach_bum