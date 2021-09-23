Замінив чорно-білі смуги: дизайнер створив на вулицях Лондона барвисті пішохідні переходи

Дизайнер Інка Ілорі замінив звичні чорно-білі смуги пішохідних переходів у центрі Лондона на сміливі відтінки синього, помаранчевого, рожевого, фіолетового та зеленого. Таке дивовижне перевтілення художник зробив для цьогорічного Лондонського фестивалю дизайну.

Проєкт під назвою "З’єднайте Лондон разом" покликаний принести радість тисячам людей, які щодня ходять вулицями міста. Також він є частиною туристичної кампанії Let's Do London, яку очолює мер Лондона Садік Хан з метою підтримки творчого та гостинного сектору міста після пандемії.

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Барвисті пішохідні переходи

Загалом Ілорі розмалював 18 пішохідних переходів. Частину з них художнику допомагали перевтілювати студенти-дизайнери Лондонського університету мистецтв.



Барвисті смуги замість чорно-білих / Фото dezeen

Візерунок складається з барвистих ліній, які розділяють жовті кола. Саме такою Ілорі бачить силу зв’язку між оточуючими людьми. Каже, що під час трансформації переходів він думав про стосунки, які йому вдалося налагодити з друзями та сусідами за останні 18 місяців.



Художник хоче подарувати більше радості лондонцям / Фото Інки Ілорі

Художник сподівається, що яскраві кольорові смуги допоможуть лондонцям відчувати себе щасливими знову й знову навіть попри виклики COVID-19.

Ми все ще перебуваємо в умовах пандемії, але намагаємося виходити з неї повільно. Я хочу змусити лондонців відчути, що вони насправді можуть знову прожити своє життя,

– зазначив дизайнер.



Інка Ілорі з мером Лондона Садіком Ханом / Фото Інки Ілорі

Інші роботи дизайнера

Подібні мотиви є загальною темою у творчості Ілорі. Влітку минулого року на одній з вулиць Лондона дизайнер створив барвистий твір мистецтва з написом: "Кращі дні наближаються, я обіцяю". Ця робота була виконана на підтримку Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, дії якої скеровані на боротьбу з коронавірусом.

Як зазначав тоді художник, це повідомлення стало для нього терапевтом і давало йому надію в моменти паніки, коли здавалося, що кінець цього жахіття ніколи не настане.



Барвистий твір дизайнера Ілорі / Фото dezeen

У 2019 році дизайнер об’єднався з архітекторами та створив Палац кольорів. Форма та колористика павільйону була розроблена на основі традиційного африканського текстилю, що трапляється у Лагосі, а також на британських ринках, де є велика нігерійська громада.



Палац кольорів / Фото dezeen

У подібній кольоровій гамі та орнаментальній композиції Ілорі розробив колекцію предметів домашнього вжитку. Асортимент обмеженого тиражу містив, зокрема, килимки, подушки, керамічний посуд і скатертини поряд з більш несподіваними утилітарними речами, такими як меламінові підноси, кухонні рушники та емальовані горнята.



Колекція предметів домашнього вжитку, розроблена Ілорі / Фото dezeen



Звичні мотиви, які використовує Ілорі / Фото dezeen