Занадто дешева: дівчину висміяли через її претензії щодо обручки

Наречена отримала обручку із білого золота з діамантом, але все одно залишилася незадоволеною. Претензії дівчини здивували людей: вони її жорстко розкритикували.

Засмучена наречена поділилася своєю історією на порталі Mumsnet. Вона сподівалася, що коханий обере значно красивішу обручку.

Цікаво Живуть окремо: подружжя роз'їхалось і стало щасливим

Гарне колечко, але могло бути краще

Наречена зізнається, що була неймовірно щасливою та схвильованою, коли коханий їй освідчився. Але-от колечко було трішки не таким: дещо маленьке, та й узагалі вона хотіла чогось кращого.

Перше слово, яке мені спало на думку, було "маленька". Немає нічого поганого в таких колечках. Я хотіла такий діамант. Але багато чого не сподобалося: колір золота, оправа, маленький камінець… – написала наречена.

Нареченій не надто сподобалася обручка / Фото Unsplash

Наречений, як зізнається дівчина, досить багато заробляє – майже 100 тисяч фунтів в рік. Тому він зазвичай досить щедрий. Але цього разу наречена була розчарованою через суму, витрачену на колечко – всього 1300 фунтів. Вона очікувала на дорожчу обручку.

В ідеалі мені хотілося б, щоб ми разом вибрали колечко. Оскільки носитиму його кожного дня, і це взагалі особлива прикраса, я хотіла б мати таке колечко, яке мені дійсно сподобається. А це мені просто не подобається, – пояснює наречена.

Дівчина досі не знає, чи говорити про це коханому

Користувачі Mumsnet по-різному відреагували на цю історію. Хтось вважав, що її прохання досить розумне: справді, краще обрати таке колечко, яке точно сподобається. Але більшість людей розкритикували наречену: вважають, що вона дещо невдячна, а також – занадто зациклена на грошах.