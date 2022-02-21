Сана і Аднан Аханд одружені майже 10 років. Вони довго намагались відповідати традиційним канонам сім'ї, але рік тому наважились все кардинально змінити і стали щасливими.

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Жінка з чоловіком живуть окремо

Сана здивувала користувачів тіктоку, коли зізналась, що живе з чоловіком окремо. Як вияснилось, партнери разом ухвалили таке рішення і зараз щасливі.

Ми прожили разом 6,5 років, перш ніж вирішили встановити власні правила та робити те, що найкраще підходить для нас і нашої історії кохання,

– написала Сана Аханд.

Чоловік з жінкою одружились у віці 20 років через тиск з боку родини. На той час вони були разом у відносинах 1 рік та 3 місяці.

У нашій культурі, якщо ви закінчили коледж, наступним кроком є ​​шлюб,

– пояснює дівчина, яка народилась у Південній Азії.



Весілля Сани і Аднана Аханд / Фото Insider

Тоді Сана хотіла зосередитись на своїй кар'єрі, але не хотіла руйнувати відносини з Аднаном. До того ж молодята сприймали шлюб, як формальність. Кілька років тому вони зловили себе на думці, що перетворились у традиційну сім'ю, де чоловік заробляє гроші, а дружина дбає про побут, чого обоє ніколи не хотіли.

З віком пара також втратила зв'язки з друзями та пристрасть в особистих стосунках. Тоді жінка спробувала влаштуватись на роботу, аби допомогти швидше створити фінансову базу для переїзду у Нью-Йорк.

Ми просто жили один для одного, а не для себе. Я поверталася додому, пила вино, лягала спати, і я просто вигоріла. А він працював з дому в той час, чекаючи, коли я повернуся додому цілий день,

– розповідає жінка.

Аби врятувати свої стосунки, подружжя вирішило покинути роботу та організувати собі тривалу подорож у 2018. Проте COVID-19 перервав відпочинок. Згодом чоловік з дружиною почали обговорювати все частіше життя окремо. Ця ідея лякала обох, але з іншої сторони давала надію на покращення.



Подорож подружжя / Фото Insider

Зараз сім'я живе окремо: Сана у Верхньому Іст-Сайді, а Аднан на Верхньому Вест-Сайді, що за 15 хвилин від дружини. У подружжя окремий бюджет, і вони бачаться кілька разів в тиждень на романтичних побаченнях.

Це справді просто змінило моє життя, а інтимні стосунки покращилися в десятки разів. Коли ми збираємося на зустріч після довгого робочого дня, ми дуже раді бачити один одного,

– зізнається жінка.



Пара живе окремо / Фото Insider