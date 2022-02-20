Ці фото прикують ваш погляд до екрана та змусять задуматись: що ж тут не так. 24 канал ділиться кумедною добіркою незрозумілих ситуацій, у які потрапляли люди.
Цікаво Діти – справжня радість: кумедні фото, які це доводять
10 незрозумілих ситуацій, які змусять задуматись
Хлопці просто відпочивають на березі річки, але з першого погляду здається зовсім інакше.
Просто сиділи на березі річки / Фото Reddit
Одне тіло добре, а два – краще.
Кумедне фото / Фото Reddit
М'ясо і справді літає, чи просто здалось?
М'ясо зависло у повітрі / Фото Reddit
А ця жінка годує лише голову тварини, тулуб та загубила по дорозі.
Тварина без тулуба / Фото Reddit
Як же швидко ростуть чужі діти.
Діти ростуть швидко / Фото Reddit
Машина залишила на асфальті 3D малюнок.
Оце так творчий водій / Фото Reddit
У реальність цього коридору важко повірити.
Тінь перетворила будівлю у справжній архітектурний витвір / Фото Reddit
Які ж підступні ці дзеркальні стільці.
Ви теж побачили оголеного чоловіка? / Фото Reddit
Яке гарне зоряне небо, чи це час протерти лобове скло?
З таким склом зорі будуть навіть вдень / Фото Reddit
Ви теж спершу подумали, що це кучерявий хлопчина плаває?
Яке оманливе фото / Фото Reddit
Машинки із мультфільму "Тачки" існують.
Машина з мультфільму / Фото Reddit
Яке оманливе скло: здається, ніби ця жінка займається спортом прямо на стоянці.
Оманливе скло / Фото Reddit