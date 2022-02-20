Ці фото прикують ваш погляд до екрана та змусять задуматись: що ж тут не так. 24 канал ділиться кумедною добіркою незрозумілих ситуацій, у які потрапляли люди.

Цікаво Діти – справжня радість: кумедні фото, які це доводять

10 незрозумілих ситуацій, які змусять задуматись

Хлопці просто відпочивають на березі річки, але з першого погляду здається зовсім інакше.



Просто сиділи на березі річки / Фото Reddit

Одне тіло добре, а два – краще.



Кумедне фото / Фото Reddit

М'ясо і справді літає, чи просто здалось?



М'ясо зависло у повітрі / Фото Reddit

А ця жінка годує лише голову тварини, тулуб та загубила по дорозі.



Тварина без тулуба / Фото Reddit

Як же швидко ростуть чужі діти.



Діти ростуть швидко / Фото Reddit

Машина залишила на асфальті 3D малюнок.



Оце так творчий водій / Фото Reddit

У реальність цього коридору важко повірити.



Тінь перетворила будівлю у справжній архітектурний витвір / Фото Reddit

Які ж підступні ці дзеркальні стільці.



Ви теж побачили оголеного чоловіка? / Фото Reddit

Яке гарне зоряне небо, чи це час протерти лобове скло?



З таким склом зорі будуть навіть вдень / Фото Reddit

Ви теж спершу подумали, що це кучерявий хлопчина плаває?



Яке оманливе фото / Фото Reddit

Машинки із мультфільму "Тачки" існують.



Машина з мультфільму / Фото Reddit

Яке оманливе скло: здається, ніби ця жінка займається спортом прямо на стоянці.



Оманливе скло / Фото Reddit