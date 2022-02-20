Эти фото прикуют ваш взгляд к экрану и заставят задуматься: что тут не так. 24 канал делится забавной подборкой непонятных ситуаций, в которые попадали люди.
Интересно Дети – настоящая радость: забавные фото, которые это доказывают
10 непонятных ситуаций, которые заставят задуматься
Ребята просто отдыхают на берегу реки, но с первого взгляда кажется совсем иначе.
Просто сидели на берегу реки / Фото Reddit
Одно тело хорошо, а два – лучше.
Забавное фото / Фото Reddit
Мясо действительно летает, или показалось?
Мясо повисло в воздухе / Фото Reddit
А эта женщина кормит голову животного, туловище то потеряло по дороге.
Животное без туловища / Фото Reddit
Как быстро растут чужие дети.
Дети растут быстро / Фото Reddit
Машина оставила на асфальте 3D рисунок.
Вот так творческий водитель / Фото Reddit
В действительность этого коридора тяжело поверить.
Тень превратила здание в настоящее архитектурное произведение / Фото Reddit
Какие же коварные эти зеркальные стулья.
Вы тоже увидели обнаженного мужчину? / Фото Reddit
Какое красивое звездное небо или время протереть лобовое стекло?
С таким стеклом звезды будут даже днем / Фото Reddit
Вы тоже сначала подумали, что это кудрявый парнишка плавает?
Какое обманчивое фото / Фото Reddit
Машинки из мультфильма "Тачки" есть.
Машина из мультфильма / Фото Reddit
Какое обманчивое стекло: кажется, будто эта женщина занимается спортом прямо на стоянке.
Обманчивое стекло / Фото Reddit