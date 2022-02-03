Занадто відверто: мама посварилася з дочкою через сукню на випускний
Джерело:The Sun
Школярка обрала яскраве червоне плаття на випускний, але мама жорстко її висміяла. Люди здивовані, адже сукня має цілком пристойний вигляд.
Дівчина на ім’я Луїза продемонструвала плаття й відповіла мамі у своєму тіктоці loumayyy. Несподівано, але відео стало вірусним: його переглянули кілька мільйонів людей.
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Яку сукню придбала Луїза
Дівчина знайшла плаття своєї мрії в популярному інтернет-магазині Asos. Це була ефектна червона сукня: довжина міді, невеличке декольте та красивий розріз на стегнах. І стильно, і доречно для випускного.
Утім, мама настільки негативно відреагувала на образ, що Луїза не змогла не поділитися цим з підписниками у тіктоці. На думку жінки, дочка виглядала аж надто непристойно. Вона навіть зауважила, що дівчина, мабуть, збирається до стриптиз-клубу.
Вона сказала: "Це шкільний випускний, а не стриптиз-клуб". Знаю, якби я була стрункішою, то мама не говорила б мені таких речей і не називала б стриптизеркою. Але, мамо, це твоя провина, що я маю настільки широкі стегна, – написала Луїза під відео.
Блогерка Луїза / Скриншот тікток loumayyy
Цікаво, що буквально за тиждень відео переглянули майже 6 мільйонів разів. Користувачі тіктоку були здивовані від реакції мами. Адже плаття виглядало цілком доречно для випускного:
- Воно дуже стильне. З твоєю мамою все добре?
- Не слухай маму. Ти класно в ньому виглядаєш.
- Просто неймовірне плаття. Одягни його!
- В тебе прекрасна фігура!
Сукня, яку придбала Луїза / Скриншот тікток loumayyy
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Деякі користувачі зауважили, що сукня дійсно гарна. Але варто було б взяти на розмір більшу, щоб вона не сильно налягала на тіло. Луїза ж пояснила, що плаття занадто пізно прийшло, тому, на жаль, не встигає його поміняти.
Відео можете переглянути нижче