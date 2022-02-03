Занадто відверто: мама посварилася з дочкою через сукню на випускний

Школярка обрала яскраве червоне плаття на випускний, але мама жорстко її висміяла. Люди здивовані, адже сукня має цілком пристойний вигляд.

Дівчина на ім’я Луїза продемонструвала плаття й відповіла мамі у своєму тіктоці loumayyy. Несподівано, але відео стало вірусним: його переглянули кілька мільйонів людей.

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Яку сукню придбала Луїза

Дівчина знайшла плаття своєї мрії в популярному інтернет-магазині Asos. Це була ефектна червона сукня: довжина міді, невеличке декольте та красивий розріз на стегнах. І стильно, і доречно для випускного.

Утім, мама настільки негативно відреагувала на образ, що Луїза не змогла не поділитися цим з підписниками у тіктоці. На думку жінки, дочка виглядала аж надто непристойно. Вона навіть зауважила, що дівчина, мабуть, збирається до стриптиз-клубу.

Вона сказала: "Це шкільний випускний, а не стриптиз-клуб". Знаю, якби я була стрункішою, то мама не говорила б мені таких речей і не називала б стриптизеркою. Але, мамо, це твоя провина, що я маю настільки широкі стегна, – написала Луїза під відео.

Блогерка Луїза / Скриншот тікток loumayyy

Цікаво, що буквально за тиждень відео переглянули майже 6 мільйонів разів. Користувачі тіктоку були здивовані від реакції мами. Адже плаття виглядало цілком доречно для випускного:

Воно дуже стильне. З твоєю мамою все добре?

Не слухай маму. Ти класно в ньому виглядаєш.

Просто неймовірне плаття. Одягни його!

В тебе прекрасна фігура!

Сукня, яку придбала Луїза / Скриншот тікток loumayyy

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Деякі користувачі зауважили, що сукня дійсно гарна. Але варто було б взяти на розмір більшу, щоб вона не сильно налягала на тіло. Луїза ж пояснила, що плаття занадто пізно прийшло, тому, на жаль, не встигає його поміняти.

Відео можете переглянути нижче