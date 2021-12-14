Заскочила маму зі своїм хлопцем: дівчина втратила одразу двох рідних

Дівчина у тіктоці розповіла неймовірну історію своїх відносин, які вже закінчились. Мама вкрала у неї хлопця.

Коли вона почала зустрічатись зі своїм хлопцем, який на 4 роки старший, дівчині було 17. В якийсь момент вона зрозуміла, що у відносинах щось не так, допоки не заскочила маму зі своїм хлопцем за поцілунком.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Мати вкрала хлопця у доньки

Дівчина щось запідозрила, коли її коханий надто сильно здружився з мамою. Одного разу вона випадково заскочила їх в інтимний момент і побачила, як вони цілуються.

Отже, буквально через місяць після стосунків ця людина залишилась в будинку моїх батьків, вони готували чай, мій тато дуже багато працює, тому заснув на дивані, а моя мама та хлопець кудись пішли разом,

– розповідає дівчина.



Хлопець зраджує з мамою / Фото Unsplash

Тоді вона почула дивні звуки й вирішила перевірити. Коли піднялась на другий поверх, то побачила, як хлопець обнімає її маму, і вони цілуються.

Вони обидва повністю заперечували, що щось трапилося, вони переконували мене, що я збожеволіла — ну, намагалися,

– ділиться вона.

Хлопець і мати маніпулювали дівчиною та навіть возили її у лікарню, аби переконати, що вона божевільна, виписали ліки та лякали, що її молодший брат може залишитись без матері, якщо вона комусь про це розкаже. Так тривало майже пів року.

Якось вони прокралися вночі вниз і спали разом у машині, а потім обоє лягали спати – він зі мною, а моя мама з татом,

– повідомила дівчина.

Весь цей час бідолашну переконували, що вона божевільна, і все, що вона бачить, – неправда. Кінець цій історії поклала одна ситуація, коли вона зі своїм хлопцем готувала вечерю. Він постійно отримував смс від її мами, які містили чимало сердечок. Дівчина вирішила прочитати повідомлення і була ошелешена побаченим: "Гей, дитинко, я сподіваюся, що ти провів найкращий день на роботі, ти мій світ".

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Тоді вона почала сваритись зі своїм хлопцем і зателефонувала матері, щоб запитати, що відбувається.

Вона кричала в трубку, кажучи, відійди від нього. Він сварився, намагаючись повернути свій телефон,

– ділиться дівчина.



Хлопець і дівчина вчинили сварку / Фото Unsplash

Тоді вона не витримала і поїхала на роботу до свого батька, аби все йому розповісти. Донька шкодує, що не зробила цього раніше. Батько повірив дівчині і єдине, за що хвилювався, чи з нею та її братом все добре.

Дізнайтесь "Фатальна" зустріч: чому вино слід ховати від сонця

Коли ми повернулися додому, моя мама не тільки зібрала речі та поїхала, але й забрала нашого собаку та машину. Я знаю, що ми всі сміємося над цим зараз, але тоді було дуже важко впоратися,

– розповідає донька.

Зараз мати живе із молодим хлопцем, вони заручились і у них народилась дитина.