Щоб уникнути неприємних несподіванок, треба вино "захищати". Про правила його захисту читайте далі.
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Як уберегти вино від неприємних ароматів
Майте на увазі: "сонячний удар" вино отримує швидше, ніж людина. Потрапляючи на пляшку, ультрафіолетове проміння активізує у вині природний рибофлавін (вітамін В2) та пантотенову кислоту (вітамін В5), і вони вступають у реакцію з природними амінокислотами – у результаті утворюються сірковмісні сполуки, про що відразу дає знати неприємний аромат.
Сонячне проміння псує вино / Фото Unsplash
Як швидко псується вино на сонці
Тут усе залежить від пляшки. Вину в прозорій тарі, щоб зіпсуватися, вистачить трьох годин. У зеленій пляшці воно протримається трохи довше – до 18 годин. Повністю захищає напій від сонця лише бурштинове скло. Тож, якщо вам подобається милуватися барвами вина крізь прозоре скло, пам'ятайте про ретельний захист напою від сонячного світла. У прозорих пляшках вино можна подавати під час вечірніх посиденьок, адже світлодіодні лампи не випускають ультрафіолетових променів.
Зважайте на колір пляшки / Фото Unsplash
Ніколи не тримайте вино на освітленому сонцем місці.Отже:
- Освітлення в приміщеннях, де зберігається (чи розпивається) вино в прозорих пляшках, має бути світлодіодним.
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За допомогою цих простих правил ви збережете первісне багатство смаку та аромату вина й уникнете ніякових ситуацій, частуючи гостей вишуканим напоєм.