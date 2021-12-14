Чтобы избежать обидных сюрпризов, нужно вино "защищать". О правилах его защиты читайте далее.
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Как уберечь вино от неприятных ароматов
Имейте в виду: "солнечный удар" вино получает быстрее, чем человек. Прямые ультрафиолетовые лучи активизируют в вине природный рибофлавин (витамин В2) и пантотеновую кислоту (витамин В5). Они вступают в реакцию с природными аминокислотами – в результате образуются серосодержащие соединения, о чем сразу дает знать неприятный аромат.
Солнечные лучи портят вино / Фото Unsplash
Как быстро портится вино на солнце
Здесь все зависит от бутылки. Вину в прозрачной таре, чтобы испортиться, хватит трех часов. В зеленой бутылке оно продержится чуть дольше – до 18 часов. Полную защиту от солнца обеспечивает лишь янтарное стекло. Поэтому если вам нравится любоваться цветом вина сквозь прозрачное стекло, помните о тщательной защите напитка от солнечного света. В прозрачных бутылках вино лучше подавать во время вечерних посиделок, ведь искусственное освещение не дает ультрафиолетовых лучей.
Учитывайте цвет бутылки / Фото Unsplash
Итак:
- Никогда не держите вино на освещенном солнцем месте.
- Освещение в помещениях, где хранится вино в прозрачных бутылках, должно быть светодиодным.
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С помощью этих простых правил вы сохраните первоначальное богатство вкуса и аромата вина и избежите неловких ситуаций во время дегустации.