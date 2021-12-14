Застукала маму со своим парнем: девушка потеряла сразу двух родных

Девушка в тиктоке рассказала невероятную историю своих предыдущих отношений. Мама украла у нее парня.

Когда она начала встречаться со своим парнем, который на 4 года старше, девушке было 17. В какой-то момент она поняла, что в отношениях что-то не так, пока не застала маму со своим парнем за поцелуем.

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Мать украла парня у дочери

Девушка что-то заподозрила, когда ее любимый слишком сильно сдружился с мамой. Однажды она случайно застукала их в интимный момент и увидела, как они целуются.

Итак, буквально через месяц после отношений этот человек остался в доме моих родителей, они готовили чай, мой папа очень много работает, потому уснул на диване, а моя мама и парень куда-то ушли вместе,

– рассказывает девушка.



Парень изменяет с мамой / Фото Unsplash

Тогда она услышала странные звуки и решила проверить. Когда поднялась на второй этаж, увидела, как парень обнимает ее маму, и они целуются.

Они оба полностью отрицали, что что-то случилось, они убеждали меня, что я сошла с ума – ну, пытались,

– делится она.

Парень и мать манипулировали девушкой и даже возили ее в больницу, чтобы убедить, что она сумасшедшая, выписали лекарства и пугали, что ее младший брат может остаться без матери, если она кому-нибудь об этом расскажет. Так продолжалось около полугода.

Как-то они проникли ночью вниз и спали вместе в машине, а потом оба ложились спать – он со мной, а моя мама с папой,

– сообщила девушка.

Все это время бедняжку убеждали, что она сумасшедшая, и все, что она видит, – неправда. Конец этой истории положила одна ситуация, когда она со своим парнем готовила ужин. Он постоянно получал смс от ее мамы, которые содержали немало сердечек. Девушка решила прочесть сообщение и была ошеломлена увиденным: "Эй, детка, я надеюсь, что ты провел лучший день на работе, ты мой мир".

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Тогда она начала ссориться со своим парнем и позвонила матери, чтобы спросить, что происходит.

Она кричала в трубку, говоря, отойди от него. Он ссорился, пытаясь вернуть свой телефон,

– делится девушка.



Парень и девушка устроили ссору / Фото Unsplash

Тогда она не выдержала и поехала на работу к своему отцу, чтобы ему все рассказать. Дочь сожалеет, что не сделала этого раньше. Отец поверил девушке и единственное, за что волновался, хорошо ли все с ней и ее братом.

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Когда мы вернулись домой, моя мама не только собрала вещи и уехала, но и забрала нашу собаку и машину. Я знаю, что мы все смеемся над этим сейчас, но тогда было очень трудно справиться,

– рассказывает дочь.

Сейчас мать живет с молодым парнем, они обручились и у них родился ребенок.