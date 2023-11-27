Часто буває так, що у людей є стосунки, робота, житло, авто мрії, але відчуття щастя це зовсім не приносить. Та взагалі й будь-яка бажана річ. І часто перешкодою є наше сприйняття. Тому для того, аби змінити ситуацію – потрібно позбутись 7 звичок.

Цікаво Американка звільнилася з роботи заради подорожей: як їй це вдалося

Які звички заважають повноцінному життю