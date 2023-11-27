Часто буває так, що у людей є стосунки, робота, житло, авто мрії, але відчуття щастя це зовсім не приносить. Та взагалі й будь-яка бажана річ. І часто перешкодою є наше сприйняття. Тому для того, аби змінити ситуацію – потрібно позбутись 7 звичок.
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Які звички заважають повноцінному життю
- Порівнювання себе з іншими. Часто помилково може здаватися, що у вашого оточення усе краще і тільки у вас все не так, але це далеко не правда, ба більше, такі настрої заважають радіти тому, що є у вас. Крім того, якщо ви не витрачатимете енергію на порівняння себе з іншими, то й для роботи у вас буде набагато більше сил;
- Забувати про вдячність. Потрібно не тільки йти до мети, але й час від часу зупинятися, усвідомлювати все, що вже вдалося зробити і подякувати собі. Подякувати за свої ж зусилля, похвалити себе за свою роботу і продовжувати іти;
- Заздрість успіхам іншим. У кожного своє життя, свої цінності і свої здобутки, тому витрачати свій час та енергію на те, аби заздрити іншим не варто. У вас власний шлях, до якого успіхи інших не мають жодного відношення;
- Нудьга. Якщо нам нудно, то це означає, що ми не надаємо значення багатьом речам, які ми могли б зробити. Отже, якщо вам коли-небудь здається, що життя нудне, це означає, що ви дозволяєте собі нудьгувати;
- Відсутність завдань. Часто складно дійти до мети, якщо завдання чітко не окреслені. Якщо ви не ставите собі конкретних завдань, то складно очікувати конкретний результат, який би міг ощасливити;
- Загадувати бажання. Загадане бажання зірці чи п'ятилистій квітці бузку ніяк не наблизить вас до втілення ваших мрій. Для того, щоб щось отримати, потрібно покладатися на власні сили і працювати на це;
- Зациклення на невдачах. Не все виходить із першого разу, не все вдається відразу ж. Однак сприймайте невдачі не як помилки, а як досвід, який ви можете врахувати наступного разу. Не потрібно зациклюватися на тому, що трапилось, а використати урок, засвоєний із цієї невдачі.