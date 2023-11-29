Через морози на губах з'являються тріщини, які можуть призвести до подразнень. І річ тут навіть не в естетичному вигляді, а в дискомфорті і неприємних відчуттях печіння.

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Який засіб врятує губи від холоду

Часто проти подразнень і тріщин безсилі гігієнічні помади та інші зволожуючі засоби. Проте один засіб ви точно можете знайти у будь-якій аптеці. І це звичайнісінький вазелін.

Він не дорогий, доступний і дерматологи зійшлись у тому, що вазелін чудово підходить для щоденного застосування. Його перевагою є великий вміст вологи та відсутність алергенів і хімікатів. Тобто вазелін можна використовувати тим, хто страждає на алергії та дітям, аби губи не вкрились тріщинами.

До слова, в аптеках вазелін продають у різних об'ємах, що доволі зручно і у формі кремів, бальзамів чи просто у великих банках. І цей продукт має тривалий термін зберігання.