Витворами цієї жінки захоплюється вся мережа. Матір трьох дітей вирішила змусити своїх чад їсти все, що вона приготує, у дуже цікавий спосіб. Кожну свою страву вона по-особливому декорує малюнками, тому їжа виглядає не лише апетитно, але й цікаво. Ділимось у нашому матеріалі мистецькою добіркою.
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Мама з Японії здивувала мережу своїми стравами
Це курча приготовлене виключно з корисних овочів.
Корисно, смачно та гарно / Фото Boredpanda
Якщо вживати багато такої їжі, можна швидко стати схожим на героя інсталяції.
Який милий Вінні Пух / Фото Boredpanda
І як можна відмовитись від такого сніданку.
Дуже апетитна яєчня / Фото Boredpanda
Страви можуть бути не лише смачними, але й кумедними.
Кумедна інсталяція з картоплі / Фото Boredpanda
А ці привиди будуть надокучати вночі тим, хто не доїсть свій крем-суп.
Крем-суп з привидами / Фото Boredpanda
Неймовірна їстівна інсталяція.
Яка красива Русалка / Фото Boredpanda
Цю красу навіть трохи шкода куштувати.
Яка мила страва / Фото Boredpanda
Битва креативних сніданків продовжується.
Ще одна апетитна яєчня / Фото Boredpanda
Цих шоколадних їжачків так і хочеться спробувати на смак.
Які милі їжачки / Фото Boredpanda
Неймовірні їстівні равлики.
Які кумедні равлики / Фото Boredpanda
Корисний сніданок у компанії П'ятачка.
Неймовірні страви / Фото Boredpanda
Ця випічка – справжній витвір мистецтва.
Так і хочеться скуштувати / Фото Boredpanda
Який милий тост з Буратіно.
Сніданок з Буратіно / Фото Boredpanda
Навіть звичайну кукурудзу можна "одягнути" у цікавий костюм.
Який гарний костюм для кукурудзи / Фото Boredpanda
Милі рибки стали корисним печивом для дітей.
Як вам таке печиво / Фото Boredpanda