Произведениями этой женщины увлекается вся сеть. Мать троих детей решила заставить своих чад есть все, что она приготовит, очень интересным образом. Каждое свое блюдо она по-особому декорирует рисунками, поэтому еда выглядит не только аппетитно, но интересно. Делимся в нашем материале художественной подборкой.

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Мама из Японии удивила сеть своими блюдами

Рекомендуем запастись вкусностями, ведь ваш аппетит точно разыграется во время просмотра.

Этот цыпленок приготовлен исключительно из полезных овощей.



Полезно, вкусно и красиво / Фото Boredpanda

Если употреблять много такой пищи, можно быстро стать похожей на героя инсталляции.



Какой милый Винни Пух / Фото Boredpanda

И как можно отказаться от такого завтрака.



Очень аппетитная яичница / Фото Boredpanda

Блюда могут быть не только вкусными, но и смешными.



Забавная инсталляция из картофеля / Фото Boredpanda

А эти призраки будут надоедать ночью тем, кто не доест свой крем-суп.



Крем-суп с привидениями / Фото Boredpanda

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Невероятная съедобная инсталляция.



Какая красивая Русалка / Фото Boredpanda

Эту красоту даже немного жаль пробовать.



Какое милое блюдо / Фото Boredpanda

Битва креативных завтраков продолжается.



Еще одна аппетитная яичница / Фото Boredpanda

Этих шоколадных ежиков так и хочется попробовать на вкус.



Какие милые ежики / Фото Boredpanda

Невероятные съедобные улитки.



Какие забавные улитки / Фото Boredpanda

Полезный завтрак в компании Пятачка.



Невероятное блюдо / Фото Boredpanda

Эта выпечка – настоящее произведение искусства.



Так и хочется попробовать / Фото Boredpanda

Какой милый тост из Буратино.



Завтрак с Буратино / Фото Boredpanda

Даже обычную кукурузу можно "одеть" в интересный костюм.



Какой хороший костюм для кукурузы / Фото Boredpanda

Милые рыбки стали полезным печеньем для детей.