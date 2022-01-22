Произведениями этой женщины увлекается вся сеть. Мать троих детей решила заставить своих чад есть все, что она приготовит, очень интересным образом. Каждое свое блюдо она по-особому декорирует рисунками, поэтому еда выглядит не только аппетитно, но интересно. Делимся в нашем материале художественной подборкой.

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Мама из Японии удивила сеть своими блюдами

Этот цыпленок приготовлен исключительно из полезных овощей.


Полезно, вкусно и красиво / Фото Boredpanda

Если употреблять много такой пищи, можно быстро стать похожей на героя инсталляции.


Какой милый Винни Пух / Фото Boredpanda

И как можно отказаться от такого завтрака.


Очень аппетитная яичница / Фото Boredpanda

Блюда могут быть не только вкусными, но и смешными.


Забавная инсталляция из картофеля / Фото Boredpanda

А эти призраки будут надоедать ночью тем, кто не доест свой крем-суп.


Крем-суп с привидениями / Фото Boredpanda

Невероятная съедобная инсталляция.


Какая красивая Русалка / Фото Boredpanda

Эту красоту даже немного жаль пробовать.


Какое милое блюдо / Фото Boredpanda

Битва креативных завтраков продолжается.


Еще одна аппетитная яичница / Фото Boredpanda

Этих шоколадных ежиков так и хочется попробовать на вкус.


Какие милые ежики / Фото Boredpanda

Невероятные съедобные улитки.


Какие забавные улитки / Фото Boredpanda

Полезный завтрак в компании Пятачка.


Невероятное блюдо / Фото Boredpanda

Эта выпечка – настоящее произведение искусства.


Так и хочется попробовать / Фото Boredpanda

Какой милый тост из Буратино.


Завтрак с Буратино / Фото Boredpanda

Даже обычную кукурузу можно "одеть" в интересный костюм.


Какой хороший костюм для кукурузы / Фото Boredpanda

Милые рыбки стали полезным печеньем для детей.


Как вам такое печенье / Фото Boredpanda