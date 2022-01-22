Здивувала не лише дітей: мама з Японії підкорює мережу креативними стравами

22 січня 2022 , 17:11
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Джерело:

Boredpanda

Мама з Японії вміло перетворює звичні страви у витвори мистецтва. Розповідаємо далі про неймовірний талант жінки.

Витворами цієї жінки захоплюється вся мережа. Матір трьох дітей вирішила змусити своїх чад їсти все, що вона приготує, у дуже цікавий спосіб. Кожну свою страву вона по-особливому декорує малюнками, тому їжа виглядає не лише апетитно, але й цікаво. Ділимось у нашому матеріалі мистецькою добіркою.

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Мама з Японії здивувала мережу своїми стравами

Рекомендуємо запастись смаколиками, адже ваш апетит точно розіграється під час перегляду.

Це курча приготовлене виключно з корисних овочів.


Корисно, смачно та гарно / Фото Boredpanda

Якщо вживати багато такої їжі, можна швидко стати схожим на героя інсталяції.


Який милий Вінні Пух / Фото Boredpanda

І як можна відмовитись від такого сніданку.


Дуже апетитна яєчня / Фото Boredpanda

Страви можуть бути не лише смачними, але й кумедними.


Кумедна інсталяція з картоплі / Фото Boredpanda

А ці привиди будуть надокучати вночі тим, хто не доїсть свій крем-суп.


Крем-суп з привидами / Фото Boredpanda

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м'яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Неймовірна їстівна інсталяція.


Яка красива Русалка / Фото Boredpanda

Цю красу навіть трохи шкода куштувати.


Яка мила страва / Фото Boredpanda

Битва креативних сніданків продовжується.


Ще одна апетитна яєчня / Фото Boredpanda

Цих шоколадних їжачків так і хочеться спробувати на смак.


Які милі їжачки / Фото Boredpanda

Неймовірні їстівні равлики.


Які кумедні равлики / Фото Boredpanda

Корисний сніданок у компанії П'ятачка.


Неймовірні страви / Фото Boredpanda

Ця випічка – справжній витвір мистецтва.


Так і хочеться скуштувати / Фото Boredpanda

Який милий тост з Буратіно.


Сніданок з Буратіно / Фото Boredpanda

Навіть звичайну кукурудзу можна "одягнути" у цікавий костюм.


Який гарний костюм для кукурудзи / Фото Boredpanda

Милі рибки стали корисним печивом для дітей.


Як вам таке печиво / Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак