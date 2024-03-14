Створила новий тренд на Оскарі 2024: манікюр Зендеї буде найпопулярнішим цієї весни

Голлівудська акторка Зендея вкотре довела, що природні відтінки – завжди найкращий вибір. На Оскарі 2024 вона з'явилася з рожевим манікюром, що стане трендом цієї весни.

До слова, природні відтінки нігтів як ніколи будуть актуальними цієї весни. Також експерти стверджують, що "оголені нігті" – один із трендів цієї весни.

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Який манікюр обрала Зендея для Оскара

Останні тенденції манікюру демонструють, що чим менше дизайну на нігтях, тим краще. Те ж стосується і відтінків, адже натуральність та природні кольори – тренд 2024 року.

Так, на найпрестижнішій кінопремії Зендея з'явилася з рожевими нігтями, які ідеально поєднувалися з блискучою рожевою сукнею, шикарною зачіскою та макіяжем у стилі старого Голлівуду. Як наголошують експерти, ймовірно, Зендея обрала саме рожевий колір манікюру, натхненна сукнею від Giorgio Armani.

Ніжний і водночас мерехтливий манікюр Зендеї нагадує блиск для губ, які були трендовими торік. Як наголошують б'юті-експерти, голлівудська акторка виводить природний манікюр на новий рівень. Окрім того, він ідеально пасуватиме до будь-якої форми нігтів.

До прикладу, Зендея з'явилася на Оскарі 2024 з короткими квадратними нігтями, які у поєднанні з ніжним відтінком рожевого створювали неймовірно вишуканий образ.



Зендея з рожевим манікюром на Оскарі 2024 / Фото Getty Images

Гейлі Бібер показала трендовий "голий френч"

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Гейлі Бібер нерідко започатковує тренди у різних сферах і манікюр не є вийнятком. Так, вона на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала фото з трендовим дизайном – "голий френч".

Гейлі Бібер з трендовим манікюром: дивіться фото

Особливість "голого френчу" у тому, що спочатку здається ніби на її нігтях немає покриття, водночас вони мають дуже охайний та витончений вигляд. Так, основа такого манікюру зроблена прозорою базою, яка плавно перетікає в білі або світло-бежеві кінчики, розмиваючи лінію. Такий дизайн пасуватиме до будь-якої форми нігтів, але найкраще поєднуватиметься з мигдалеподібною формою.