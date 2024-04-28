Александра має дуже гарну зовнішність, тому коли вона розкрила свій вік, то всі були шоковані. Виявляється, що жінці нещодавно виповнилося 60 років.

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Виграла конкурс краси у 60 років

В Буенос-Айрес 21 квітня відбувся конкурс краси, на якому перемогу здобула 60-річна юристка й журналістка Александра Маріса Родрігес. Після перемоги вона стала справжньою зіркою латиноамериканських соцмереж, адже жінка здивувала всіх своїм молодим виглядом.

Нині Александра не збирається зупинятися й вже пройшла відбір на конкурс краси "Міс Аргентина", а в майбутньому мріє потрапити й на "Міс Всесвіт".

60-річна жінка виграла конкурс краси: дивіться фото

Цікаво. Участь Александри стала можливою після того, як минулого року організатори "Міс Всесвіт" скасували вікові обмеження. Раніше участь могли брати лише дівчата від 18 до 28 років. Відтепер учасниці можуть бути й старшими.

Зовнішність Александри зачарувала чи не всю Аргентину, тому її відразу почали розпитувати, як їй вдалося зберегти такий неймовірний вигляд. Натомість 60-річна жінка розповіла, що тренується тричі на тиждень, практикує періодичне голодування, намагається дотримуватись здорового харчування, а також використовує якісні креми для шкіри.

Пишаюсь тим, що виграла титул "Міс Буенос-Айрес 2024". Хочу показати всім жінкам, що краса не має віку і що ми можемо долати бар'єри. Багато тренувалась, працювала над своєю впевненістю та вдосконалювала навички, щоб показати – можливості жінок не мають меж,

– заявила переможниця конкурсу краси.

Жінка пройшла відбір на "Міс Аргентина": дивіться фото

Конкурс краси "Міс Аргентина" проходитиме 25 травня. Александра вже готується до нього й налаштована рішуче – жінка дуже хоче перемогти, щоб довести, що вік – це лише цифра.