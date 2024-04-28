Александра має дуже гарну зовнішність, тому коли вона розкрила свій вік, то всі були шоковані. Виявляється, що жінці нещодавно виповнилося 60 років.
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Виграла конкурс краси у 60 років
В Буенос-Айрес 21 квітня відбувся конкурс краси, на якому перемогу здобула 60-річна юристка й журналістка Александра Маріса Родрігес. Після перемоги вона стала справжньою зіркою латиноамериканських соцмереж, адже жінка здивувала всіх своїм молодим виглядом.
Нині Александра не збирається зупинятися й вже пройшла відбір на конкурс краси "Міс Аргентина", а в майбутньому мріє потрапити й на "Міс Всесвіт".
60-річна жінка виграла конкурс краси: дивіться фото
Зовнішність Александри зачарувала чи не всю Аргентину, тому її відразу почали розпитувати, як їй вдалося зберегти такий неймовірний вигляд. Натомість 60-річна жінка розповіла, що тренується тричі на тиждень, практикує періодичне голодування, намагається дотримуватись здорового харчування, а також використовує якісні креми для шкіри.
Пишаюсь тим, що виграла титул "Міс Буенос-Айрес 2024". Хочу показати всім жінкам, що краса не має віку і що ми можемо долати бар'єри. Багато тренувалась, працювала над своєю впевненістю та вдосконалювала навички, щоб показати – можливості жінок не мають меж,
– заявила переможниця конкурсу краси.
Жінка пройшла відбір на "Міс Аргентина": дивіться фото
Конкурс краси "Міс Аргентина" проходитиме 25 травня. Александра вже готується до нього й налаштована рішуче – жінка дуже хоче перемогти, щоб довести, що вік – це лише цифра.