Александра имеет очень красивую внешность, поэтому когда она раскрыла свой возраст, то все были шокированы. Оказывается, что женщине недавно исполнилось 60 лет.

Интересно "Мисс искусственный интеллект": состоится первый в мире конкурс красоты моделей, созданных компьютером

Выиграла конкурс красоты в 60 лет

В Буэнос-Айрес 21 апреля состоялся конкурс красоты, на котором победу одержала 60-летняя юристка и журналистка Александра Мариса Родригес. После победы она стала настоящей звездой латиноамериканских соцсетей, ведь женщина удивила всех своим молодым видом.

Сейчас Александра не собирается останавливаться и уже прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина", а в будущем мечтает попасть и на "Мисс Вселенная".

60-летняя женщина выиграла конкурс красоты: смотрите фото

Интересно. Участие Александры стало возможным после того, как в прошлом году организаторы "Мисс Вселенная" отменили возрастные ограничения. Ранее участие могли принимать только девушки от 18 до 28 лет. Отныне участницы могут быть и старше.

Внешность Александры очаровала едва ли не всю Аргентину, поэтому ее сразу начали расспрашивать, как ей удалось сохранить такой невероятный вид. Так, 60-летняя женщина рассказала, что тренируется трижды в неделю, практикует периодическое голодание, пытается придерживаться здорового питания, а также использует качественные кремы для кожи.

Горжусь тем, что выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес 2024". Хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста и что мы можем преодолевать барьеры. Много тренировалась, работала над своей уверенностью и совершенствовала навыки, чтобы показать – возможности женщин не имеют границ,

– заявила победительница конкурса красоты.

Женщина прошла отбор на "Мисс Аргентина": смотрите фото

Конкурс красоты "Мисс Аргентина" будет проходить 25 мая. Александра уже готовится к нему и настроена решительно – женщина очень хочет победить, чтобы доказать, что возраст – это лишь цифра.