Жінка ефектно звільнилася з роботи в супермаркеті: кумедне відео

Працівниця однієї з мереж супермаркетів в США настільки втомилася від своєї роботи, що вирішила грандіозно звільнитися. Вона сказала все, що думає, прямо в супермаркеті у гучномовець.

Дівчина на ім’я Бет пропрацювала у відділі електротехніки упродовж 5 років. Вона розповіла про досить важкі умови праці в супермаркеті. Але це був лише початок.

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Увага всім покупцям. Мене звати Бет, я з відділу електротехніки. Я пропрацювала в цьому супермаркеті майже 5 років. І можу сказати, що кожен тут перепрацьовує і кожному тут не доплачують гроші, – звернулася до всіх відвідувачів Бет.

Після цього дівчина жорстко наїхала на керівництво супермаркету. За її словами, вони жахливо ставляться до підопічних і постійно погрожують звільненням. А старшим працівникам взагалі тут надзвичайно складно.

Кожного разу, коли в нас траплялися проблеми, нам казали, що незамінних людей немає… Також компанія дуже погано ставиться до старших працівників. Вам не соромно так спілкуватися зі своїми колегами? Сподіваюся, що ви не розмовляєте так зі своєю сім’єю, – продовжила Бет.

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Наприкінці ролику дівчина жорстко заявила, що вона звільняється. До слова, буквально за кілька днів відео набрало майже 190 тисяч переглядів. Переважно люди підтримали сміливий вчинок Бет: