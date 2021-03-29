Жінка економить тисячі доларів на косметиці: як їй це вдається

Американка придумала оригінальний спосіб, як не витрачати на косметику шалені гроші. Вона знаходить значно дешевші аналоги. Але такий лайфхак підійде не усім – він може шокувати.

Американка Пелін Матіс переконана: для того, щоб виглядати красиво, не потрібно користуватися традиційною косметикою. Усе, що вам потрібно, можна знайти на звичайній фермі. Це натурально і надзвичайно дешево. Однак Life 24 рекомендує обережно ставитися до таких лайфхаків. Не кожен готовий піти на такі "жертви".

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Жінка принципово не купує дорогі глиняні маски для обличчя. На її думку, прекрасний аналог – це глиняний наповнювач для котячого туалету. Там практично той самий склад. Потрібно всього лиш взяти трішки цієї суміші, розвести у воді та накласти "маску" на лице.

Глиняний наповнювач для котячого туалету містить ті ж самі інгредієнти, що й глиняна маска за 200 доларів, – стверджує смілива американка.

Специфічна процедура із наповнювачем від американки / Фото TLC

Пелін також не визнає звичайні шампуні. Економна жінка надає перевагу конячим. Окрім цього, вона знає близько 50 способів, як можна використати звичайний вазелін. Він прекрасно підійде як бальзам для губ. А якщо додати трішки солі – то його можна використовувати як скраб.

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Як виглядає Пелін Матіс / Фото TLC

Американка розуміє, що такі поради можуть здаватися дещо дивними. Але вона на це не звертає увагу. Адже такий оригінальний підхід до власного догляду за тілом дозволяє їй економити шалені гроші. В цьому його основна перевага.

"Якби я пішла в косметичний магазин, то я заплатила б там не менше 100 доларів. Це означає, що в моїй системі все працює ідеально", – стверджує Пелін Матіс.