Голландська "жінка-Халк": як виглядає спортсменка, що має біцепси більші, ніж у Шварценеггера

Спортсменка з Нідерландів Джекі Коорн має біцепси в обхваті більші, ніж в Арнольда Шварценеггера. Вона займається фітнесом вже багато років та називає себе "жінкою-Халком".

Як виглядає любителька фітнесу з незвичними параметрами, а також завдяки чому їй вдалося досягти нечуваних результатів, розповідаємо далі.

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Як живе голландська "жінка-Халк"

34-річна любителька фітнесу з Нідерландів Джекі Коорн називає себе "жінкою-Халком". Її біцепси в обхваті більші, ніж в Арнольда Шварценеггера в його найкращі роки: 24 дюйми (61 сантиметр) проти 22 (56 сантиметрів).

Жінка завжди займалася фітнесом, але тільки після того, як 2020 року їй довелося відмовитися від кікбоксингу через пандемію, вона зрозуміла, що їй набагато комфортніше з великими розмірами.

Відтоді Джекі виросла у вазі більш ніж удвічі, прийнявши свою незвичну фігуру і присвятивши себе нарощуванню м'язів. Нині нідерландка почувається сильнішою, ніж будь-коли, і, попри те, що в інтернеті її називають "товстою" або "занадто мужньою", вона концентрується тільки на позитиві та закликає інших людей чинити так само.

Я не надаю значення негативним думкам, завжди знайдуться люди, які думають, що знають краще або можуть зробити краще, але це моя подорож, і я буду робити її по-своєму, без негативних коментарів. Чесно кажучи, якщо люди говорять вам неприємні речі на вашому шляху, просто ігноруйте негативні коментарі,

– сказала Джекі в інтерв'ю Media Drum World.

Як виглядає "жінка-Халк": дивіться фото

Джекі Коорн розповіла, що коли вона займалася кікбоксингом, то завжди почувалася сильною, але при цьому виснаженою через постійні дієти. Тепер же, будучи справжньою "жінкою-Халком", вона почувається комфортніше, тому що їй не потрібно постійно знижувати вагу.

Вона просто зосередилася на здоровому харчуванні, намагаючись споживати якомога більше калорій у період набору м'язової маси, і підіймає тяжкості, щоб наростити м'язи.

Крім того, голландка розпочинає свої тренування зі 100 віджимань і 250 присідань, після чого робить двогодинну силову роботу в залі, яка зазвичай охоплює підйом до 150 кілограмів, жим лежачи до 200 кілограмів, присідання з додатковою вагою в 100 кілограмів і жим ногами до 450 кілограмів. Це досить винятковий результат навіть для чоловіків, які займаються бодибілдингом.