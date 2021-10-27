Реакцію на таку кумедну невдачу Сара записала у своєму тіктоці sarahdonnelly5. Відео стало досить популярним: його переглянули майже 400 тисяч разів. Вона точно не сподівалася на такий результат.
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Сара уточнила, що вперше в житті сходила на цю процедуру. Вона просто хотіла зрозуміти, чому це зараз популярно. До слова, ламінування брів називають б’юті-процедурою 2021 року!
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Я намагалася йти в ногу з дітьми, тому пішла на ламінування брів. І ось це трапилося. Я не можу перестати сміятися з них. Я маю смішний вигляд, – розповіла жінка.
Більшу частину відео Сара просто реготала на камеру. Та згодом вона таки показала свої брови. Що тут сказати… Вони дійсно вийшли дуже пухнастими!
Брови стали дуже густими / Скриншот тікток sarahdonnelly5
Користувачі тіктоку порівняли потішилися з відео Сари. Хоча деякі люди не зрозуміли, чому жінка здивувалася. Вони вважають, що так і має бути:
- Вони будуть мати такий вигляд упродовж перших днів. Потім буде краще.
- Які два хутряні бургери!
- А ти часом не була батьком Джима з "Американського пирога"?